STRAVIČNO UPOZORENJE slovačkog premijera Fico: NATO traži povod za veliki sukob sa Rusijom

SLOVAČKI premijer Robert Fico smatra da se trenutno traži povod za veliki sukob između NATO-a i Rusije.

Foto: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

-Veoma sam zabrinut da je već u toku potraga za izgovorom za veliki sukob između NATO-a i Rusije, izjavio je Fico u video-obraćanju na društvenim mrežama.

On je dodao da će u petak posetiti Ukrajinu.

-Tamo će biti više evropskih premijera. Dame i gospodo, ne preterujem – bojim se rata i želim da o tome govorim sasvim ozbiljno. Ono što se danas dešava u Evropi, ono što čujemo i vidimo, predstavlja dokaz da je vojni sukob u Ukrajini izmakao kontroli. Najviše me zabrinjava snažna ratna retorika koja se čuje u Evropi, istakao je slovački premijer.

On je napomenuo da se budžet Evropske unije za period 2028–2034. godine pravi tako da služi interesima vojnih kompanija.

Fico je, takođe, naveo da su „pravila koja regulišu vojne operacije prestala da važe i počeli su napadi na civilnu infrastrukturu“.

-Nadam se da sutra uveče, kada se vratim iz Ukrajine, neću biti tako skeptičan kao što sam sada, zaključio je Fico.

Fico u Kijevu planira da se sastane sa Vladimirom Zelenskim i premijerom Ukrajine, a tamo će biti prisutni i drugi evropski premijeri.

sputnikportal.rs

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