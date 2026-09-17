TRAMP PONOVO HUŠKA NA RAT: Uskoro ću odlučiti da li da uništim režim u Iranu ili ne
AMERIČKI predsedik Donald Tramp izjavio je danas da je blizu odluke o tome da li će da "uništi" režim u Iranu ili ne, istakavši da je to "velika odluka".
-Predstoji mi velika odluka. Da li želim da ih tamo uništim ili ne? To je velika odluka. Svašta je moguće kada sam ja u pitanju, rekao je on, prenosi portal Aksios.
Govoreći o predstojećem sastanku sa iderima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Kuvajta i Omana na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, on je rekao da će iskoristiti taj sastanak kako bi procenio stavove zalivskih država pre nego što odredi svoje naredne korake.
-Želim da saznam kakav je njihov stav i kako stoje stvari. Mi smo ih veoma štitili, smatra Tramp.
Aksios navodi da Tramp nije rekao da li će doneti odluku pre ili posle predstojećih međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državama u novembru, dok je jedan neimenovani američki zvaničnik rekao da je "u nekom trenutku potrebno odlučiti šta je krajnje cilj".
Tramp je rekao da je Iran i dalje u direktnom kontaktu sa Vašingtonom i da je i dalje zainteresovan za postizanje sporazuma o trajnom prekidu vatre.
Na pitanje da li planira da se sastane sa premijerom Benjaminom Netanjahuom tokom boravka u Njujorku sledeće nedelje, Tramp nije ni potvrdio, ni demantovao.
Tanjug
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