PANIKA U PENTAGONU, VODI SE IZGUBLJENA BORBA! Amerikanci završavaju super-avion F-47, ali Kinezi su GURALI ISPRED — Sve je uzalud?!
RATNO vazduhoplovstvo SAD i kompanija „Boing” (Boeing) napreduju ka finalizaciji dizajna lovca šeste generacije F-47, a projekat se odvija prema planu koji predviđa prvi let u naredne dve godine.
General Ratnog vazduhoplovstva Dejl Vajt, rukovodilac programa za velike nabavke, izjavio je 15. septembra da trenutno nema značajnih prepreka koje bi ugrozile taj cilj. „Apsolutno smo na dobrom putu da ostvarimo prvi let tokom mandata ove administracije; trenutno ne vidimo nikakve probleme pred sobom”, naveo je on.
Projekat F-47 je zvanično ušao u fazu inženjerskog razvoja i proizvodnje 2025. godine, iako je to prethodno bilo najavljeno još 2022. godine. Prvi let u 2028. godini predstavljao bi neuobičajeno brz prelazak sa dodele ugovora na letna ispitivanja, mada Ratno vazduhoplovstvo uporno tvrdi da je takav raspored ostvariv zahvaljujući zrelosti tehnologija razvijenih tokom prethodne faze smanjenja rizika. Ukoliko avion obavi prvi let prema planu, program će zaostajati četiri godine za konkurentskim kineskim programima kompanija „Čengdu” (Chengdu) i „Šenjang” (Shenyang), čiji su avioni prvi put poleteli 2024. godine.
„Boing” je uložio najveća interna sredstva u svojoj istoriji u razvoj modela F-47, koji je jedini lovac te generacije čiju nabavku planira Ratno vazduhoplovstvo SAD. Ipak, s obzirom na to da se uveliko spekulisalo o kašnjenjima, Ministarstvo odbrane je vodilo „veoma aktivne” razgovore sa proizvođačem aviona F-35, kompanijom „Lokid Martin” (Lockheed Martin), o mogućnosti unapređenja ovog aviona na standard „generacije 5+” putem integracije tehnologija šeste generacije. Smatra se da su Kina i Sjedinjene Države trenutno u posebnoj kategoriji kada je reč o razvoju lovaca šeste generacije, pri čemu se očekuje da će Kina svoje prve letelice ovog tipa uvesti u operativnu upotrebu oko 2030. godine, dok se za američki model F-47 predviđa ulazak u službu početkom četrdesetih godina ovog veka.
militarywatchmagazine.com
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