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Dodik se sastao sa Netanjahuom

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

17. 09. 2026. u 17:10

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PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik razgovarao je danas u Jerusalimu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom.

Додик се састао са Нетанјахуом

Foto: Tanjug/Aleksandar Palajić

Dodik se ranije danas u Tel Avivu sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem sa kojim je razgovarao o odnosima Republike Srpske i Izraela.

Dodik se sastao i sa herojem Izraela, velikim ličnim prijateljem Republike Srpske i bratom srpskog naroda Mošeom Levijem, prenosi RTRS.  

Dodik je ranije najavio da će sa Netanijahuom razgovarati o daljem jačanju odnosa Republike Srpske i Izraela, finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima, te unapređenju kulturne i naučne saradnje, posebno saradnje univerziteta.  

On je naveo da Republika Srpska želi da prijateljstva i partnerstva pretvori u konkretne projekte, investicije, razmenu znanja i nove mogućnosti za Srpsku.  

U delegaciji Republike Srpske, koju predvodi Dodik, su i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić i ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.

(Tanjug)

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