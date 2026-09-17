Dodik se sastao sa Netanjahuom
PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik razgovarao je danas u Jerusalimu sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom.
Dodik se ranije danas u Tel Avivu sa izraelskim ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihajem Šiklijem sa kojim je razgovarao o odnosima Republike Srpske i Izraela.
Dodik se sastao i sa herojem Izraela, velikim ličnim prijateljem Republike Srpske i bratom srpskog naroda Mošeom Levijem, prenosi RTRS.
Dodik je ranije najavio da će sa Netanijahuom razgovarati o daljem jačanju odnosa Republike Srpske i Izraela, finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima, te unapređenju kulturne i naučne saradnje, posebno saradnje univerziteta.
On je naveo da Republika Srpska želi da prijateljstva i partnerstva pretvori u konkretne projekte, investicije, razmenu znanja i nove mogućnosti za Srpsku.
U delegaciji Republike Srpske, koju predvodi Dodik, su i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić i ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.
(Tanjug)
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