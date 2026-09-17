ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE: EU se sprema za rat sa Rusijom
ZEMLjE članice Evropske unije povećavaju svoje vojne kapacitete, otvoreno se spremajući za mogući oružani sukob sa Rusijom, prema rečima stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Dmitrija Poljanskog.
Tokom svog govora, on je takođe naglasio da evropske zemlje nisu zainteresovane za postizanje mira između Rusije i Ukrajine.
- Njoj (Evropi) nije potreban mir između Ukrajine i Rusije; evropski političari čine sve da potkopaju sve napore usmerene na otklanjanje korenskih uzroka sukoba - naveo je on.
Prema rečima stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u, u EU smatraju da je povratak mirnom životu u Evropi moguć samo pod uslovom da "Rusija prekine, kako oni kažu, agresiju".
- Ta logika je lukava, prosta i neubedljiva. I ništa novo i kreativnije od njih dosad u Beču nisam čuo, bar ne zvanično - zaključio je Poljanski.
(alo.rs)
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