Svet

ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE: EU se sprema za rat sa Rusijom

Novosti online

17. 09. 2026. u 16:51

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ZEMLjE članice Evropske unije povećavaju svoje vojne kapacitete, otvoreno se spremajući za mogući oružani sukob sa Rusijom, prema rečima stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Dmitrija Poljanskog.

ЗАСТРАШУЈУЋЕ УПОЗОРЕЊЕ: ЕУ се спрема за рат са Русијом

Foto: Lev Radin/Zuma Press/Profimedia

Tokom svog govora, on je takođe naglasio da evropske zemlje nisu zainteresovane za postizanje mira između Rusije i Ukrajine.

- Njoj (Evropi) nije potreban mir između Ukrajine i Rusije; evropski političari čine sve da potkopaju sve napore usmerene na otklanjanje korenskih uzroka sukoba - naveo je on.

Prema rečima stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u, u EU smatraju da je povratak mirnom životu u Evropi moguć samo pod uslovom da "Rusija prekine, kako oni kažu, agresiju".

- Ta logika je lukava, prosta i neubedljiva. I ništa novo i kreativnije od njih dosad u Beču nisam čuo, bar ne zvanično - zaključio je Poljanski.

(alo.rs)

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