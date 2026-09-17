PREDSTAVNICI zapadnih obaveštajnih službi direktno učestvuju u organizovanju terorističkih napada i diverzija u ratnoj zoni u Ukrajini (Specijalna vojna operacija SVO), izjavio je ambasador za zločine kijevskog režima Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik, prenosi TASS.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

-U ovoj knjizi su navedeni dokumenti, direktno su objavljeni skenovi naređenja, naloga, tajnih materijala, koji jasno potvrđuju da su predstavnici dovoljno visokog ranga određenih zapadnih obaveštajnih službi direktno učestvovali u organizovanju najpre Majdana 2014. godine, potom takozvane antiterorističke operacije na Donbasu, zatim provokacija na teritoriji DNR i LNR, a potom su od 2022. godine aktivno učestvovali i učestvuju u organizovanju, između ostalog, terorističkih napada i raznoraznih diverzija koje se tamo na sve načine pripremaju i sprovode, istakao je on na predstavljanju knjige bivšeg pripadnika SBU i osnivača Istraživačkog centra "UkrLiks" Vasilija Prozorova o stranim borcima u Ukrajini.

Kako je napomenuo Mirošnik, broj stranih plaćenika u Ukrajini sada premašuje 16.000, a kroz redove plaćeničkih formacija ukupno je prošlo najmanje 30–40 hiljada ljudi.

-Prema priznanju samih Ukrajinaca, u redovima Oružanih snaga Ukrajine sada služi više od 16.000 'dobrovoljaca'. Samo što se ti 'dobrovoljci' nazivaju stranim plaćenicima, jer nisu došli da se zalažu za ukrajinsku nezavisnost i suverenitet, već da zarade novac ili steknu vojno iskustvo. Sada ih ima 16.000. Koliko ih je ukupno prošlo kroz te redove? Mislim, ne manje od 30–40 hiljada, rekao je on.

Dodao je da se u Ukrajinu šalju osuđenici i povratnici u vršenju krivičnih dela kako bi "na krvav način zarađivali novac".

-U značajnoj meri, ljudi koji tamo dolaze, jedan njihov deo, pre svega su u ogromnoj većini avanturisti, ljudi koji su na svojoj teritoriji, u svojoj zemlji, u principu izopštenici, jer su ili osuđivani, ili povratnici u vršenju krivičnih dela, ili ljudi koji traže laku zaradu. I oni odlaze tamo da na takav, krvav način zarađuju novac, podvukao je ambasador ruskog MSP-a za zločine kijevskog režima.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP)

Ukazao je na to da su ukrajinska diplomatska predstavništva u inostranstvu postala regrutne agencije za vrbovanje stranih plaćenika, što je u suprotnosti sa Bečkom konvencijom.

-Ukrajinske ambasade su se od 2022. godine pretvorile u regrutne agencije. Generalni konzulati, konzulati i ukrajinske ambasade bez ustezanja su na svojim sajtovima objavljivali oglase o prijemu u ukrajinske oružane formacije, o potpisivanju ugovora, odnosno, suštinski, o privlačenju stranih plaćenika. I sve je to u suprotnosti sa Bečkom konvencijom i nespojivo sa delatnošću diplomate, podvukao je Mirošnik.

Kako je istakao Mirošnik, državljani latinoameričkih zemalja sada čine više od 40 odsto stranih plaćenika u Oružanim snagama Ukrajine.

-Poreklo plaćenika se sada znatno promenilo. Ako su u početnoj fazi to bili Poljaci, baltički narodi, Britanci, Amerikanci, sada su u prvim redovima, verovatno više od 40 odsto, predstavnici latinoameričkih država, rekao je Mirošnik.

(rt.rs)

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