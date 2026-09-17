PUCAO IZ KALAŠNJIKOVA: Priveden četrnaestogodišnjak
TURSKA policija je u okrugu Istanbula, Sarijeru, privela 14-godišnjeg K. D, koji je pucao iz kalašnjikova u vazduh ispred jedne kuće kako bi zastrašio osobu sa kojom je bio u sukobu, preneli su danas lokalni mediji.
Otkriveno je da je osumnjičeni sakrio oružje u jastuk sofe u napuštenoj zgradi, a maloletnici koji su osumnjičeni u vezi sa ovim incidentom sprovedeni su u sud, preneo je "Hurijet".
Incident se dogodio juče, a nakon prijave, ekipe Odeljenja za javnu bezbednost Sarijera izašle su na lice mesta.
Pronašavši pet praznih čaura na tlu, policijske ekipe su započele istragu pregledom snimaka sa obližnjih sigurnosnih kamera.
Utvrdivši na osnovu snimaka da je osoba koja je pucala maloletni K. D, policija je privela osumnjičenog.
Utvrđeno je, takođe, da su sa njim bila još dvojica maloletnika, starih po 16 godina.
Četrnaestogodišnji K. D. je upućen pred sud pod optužbama za “kršenje zakona o vatrenom oružju” i “namerno ugrožavanje javne bezbednosti”.
(Tanjug)
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