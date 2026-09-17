ERDOGAN SPREMAN ZA NOVI MANDAT: Otkriveno pod kojim uslovima može da se ponovo kandiduje za predsednika
VISOKI savetnik turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana izjavio je da će se lider ponovo kanditovati na vanrednim izborima koji će verovatno biti održani u aprilu 2028. godine.
- Ukoliko 360 poslanika podrži odluku o raspisivanju novih izbora, oni će biti održani 16. aprila 2028. godine - rekao je Mehmet Udžum, prenosi Džumhurijet.
Prema turskom zakonu, izbori bi se normalno održali u maju te godine, međutim Ustav dozvoljava parlamentu da pokrene prevremene izbore ako takav potez ima podršku 360 od 600 poslanika turskog parlamenta, što bi otvorilo put Erdoganu da se kandiduje za još jedan mandat.
Erdoganova vladajuća stranka AKP i njen nacionalistički saveznik MHP kontrolišu 326 mesta u parlamentu.
Erdogan (72), koji je došao na vlast kao premijer 2003. godine, izabran je za predsednika 2014. godine nakon što je tri mandata odslužio kao premijer.
Nakon prelaska Turske na izvršni predsednički sistem, ponovo je izabran 2018. i ponovo 2023. godine.
Njegov mandat je ograničen na dva mandata, osim ako se ne raspišu vanredni izbori.
Kada je ponovo izabran za, kako je rekao, svoj poslednji mandat u maju 2023. godine, usred rastuće zabrinutosti zbog ekonomskih izgleda Turske, Erdogan se zakleo da će budućnost zemlje poveriti omladini.
(Tajms of Izrael)
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