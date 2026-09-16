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RUSKI AMBASADOR BRUTALNO ISPROVOCIRAN U ZAGREBU: Hrvati ga napali da Rusija ugrožava Evropu, pa dobili brutalan odgovor

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

16. 09. 2026. u 21:20

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AMBASADOR Rusije u Hrvatskoj Aleksandar Nurizade odbacio je u Ministarstvu spoljnih i evropskih poslova te zemlje optužbe da Rusija navodno predstavlja pretnju evropskoj bezbednosti, saopštilo je rusko diplomatsko predstavništvo.

РУСКИ АМБАСАДОР БРУТАЛНО ИСПРОВОЦИРАН У ЗАГРЕБУ: Хрвати га напали да Русија угрожава Европу, па добили бруталан одговор

Foto: Depositphotos / oleksii.chumachenko

 - Šesnaestog septembra 2026. godine ambasador Rusije u Hrvatskoj Aleksandar Bejukovič Nurizade pozvan je u Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova zemlje na razgovor, tokom kojeg je hrvatska strana izrazila zabrinutost zbog ‘pretnji po bezbednost’ Evrope koje navodno dolaze iz Rusije... Ambasador je odlučno odbacio te optužbe kao neosnovane, što je ruska strana više puta isticala - navodi se u saopštenju ambasade na Telegramu.

Navodi se da je šef diplomatskog predstavništva te optužbe ocenio kao „koordinisanu provokaciju, očigledno usmerenu na dalje pogoršavanje odnosa sa Rusijom“, i izrazio žaljenje što hrvatska strana podržava kijevski režim i njegove strane pokrovitelje zainteresovane za nastavak sukoba.

On je takođe podsetio na uzroke ukrajinske krize, napore zapadnih zemalja usmerene na to da Ukrajinu pretvore u antiruski projekat, kao i na neprekidne, kako je naveo, udare Oružanih snaga Ukrajine na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Rusije.

 - Naglasio je da su svi objekti na teritoriji Ukrajine, uključujući železničke čvorove i vozna sredstva koji se koriste za transport vojnika i prevoz tereta u interesu Oružanih snaga Ukrajine, legitimni vojni ciljevi za Oružane snage Rusije - dodali su u diplomatskom predstavništvu.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je ranije u intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu detaljno objasnio da Moskva ne namerava da napadne zemlje NATO-a, navodeći da za to „nema nikakvog smisla“.

Ruski lider je istakao da zapadni političari redovno plaše svoje stanovništvo navodnom ruskom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema, ali da „pametni ljudi odlično razumeju da je to lažna priča“.

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