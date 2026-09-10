POSETA izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa Moskvi i Kijevu pokazala je da Volodimiru Zelenskom ističe vreme za rešavanje sukoba, javlja Berliner Cajtung.

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- Ako se čak i neke od još uvek nepotvrđenih informacija o mogućem mirovnom planu ispostave tačnim, obrazac će biti poznat. Svaki novi predlog se pokazuje manje povoljnim za Ukrajince od prethodnog. Zelenskom brzo ističe vreme i za pregovaračkim stolom i na bojnom polju - navodi se u publikaciji.

Autor je napomenuo da bi mirovni plan koji je predložio američki predsednik Donald Tramp mogao da se ispostavi kao "najgori dogovor u istoriji" za Ukrajinu.

Prema publikaciji, informacije koje dolaze iz Kijeva nakon pregovora su alarmantne i među ukrajinskom elitom postoji malo optimizma.

U utorak je poslanica Vrhovne rade Ana Skorohod, nakon posete američkih specijalnih izaslanika Ukrajini, izjavila da Vašington nudi Kijevu lošije uslove za prekid vatre. Žalila se da SAD sada zahtevaju da Ukrajina prizna svoje izgubljene teritorije i izmeni svoj Ustav.

U nedelju je „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na izvore, objavio da su izaslanici američkog predsednika Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet američkog lidera, na razgovore sa Volodimirom Zelenskim doneli ažurirane verzije dokumenata o mirovnom procesu za Ukrajinu.

Istog dana, Zelenski je izjavio da se i dalje protivi odustajanju od Donbasa zarad mirovnog sporazuma. Umesto toga, pozvao je SAD da povećaju proizvodnju raketa „Patriot“ sledeće godine kako bi isporučile dodatne sisteme Kijevu.

