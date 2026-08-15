PAKLENO PREDVIĐANJE POZNATOG NOVINARA: "Repriza sukoba u Iranu i Ukrajini ćemo se nagledati u narednom periodu" - Sledi pad velikih sila
SITUACIJA u globalnoj politici toliko se zaoštrila zbog istovremenih velikih sukoba da je rizik od ozbiljne eskalacije višestruko povećan, smatra britanski političar i novinar Džim Ferguson.
- Iran i Bliski istok. Rusija i Ukrajina. Sve veći pritisak na političare i vojne komandante. I stalna opasnost da će eskalacija, kojoj se pribegava kako bi se protivnik primorao na povlačenje, umesto toga dovesti do nečega daleko opasnijeg - naveo je on na društvenoj mreži X.
Prema Fergusonovom mišljenju, rizik od dalje eskalacije biće sve veći tokom narednih nekoliko nedelja ili meseci.
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