POTRESNO: Otac i sin spaseni iz ruševina 4 dana posle zemljotresa (VIDEO)

OTAC i sin spaseni su iz ruševina srušene zgrade u venecuelanskoj državi La Gvaira, četiri dana nakon razornih zemljotresa koji su pogodili zemlju.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Dvojica muškaraca, vidno iscrpljena i sa zaštitnim maskama na licu, iznesena su na improvizovanim nosilima, preneo je Rojters.

La Gvaira je najteže pogođena oblast nakon zemljotresa koji su se dogodili u sredu i u kojima je poginulo najmanje 1.450 ljudi, dok se hiljade osoba i dalje vode kao nestale. Spasavanje oca i sina usledilo je nakon 12 sati složene operacije tokom koje su timovi koristili specijalizovane kamere za pretragu.

U spasilačkim operacijama učestvuju pripadnici francuske civilne zaštite i američkog tima za potragu i spasavanje iz okruga Ferfaks u Virdžiniji, koji su dan ranije iz ruševina izvukli majku i njenu devetomesečnu bebu.

Član francuske civilne zaštite rekao je da su i otac i sin veoma oslabljeni, jer su četiri dana proveli pod ruševinama.

Video njihovog spavanja koji se kruži na društvenim mrežama, potresan je i uznemirijuć. Možete ga pogledati klikom OVDE!

Tokom vikenda spasene su najmanje 33 osobe, ali se desetine hiljada ljudi i dalje vode kao nestale. Stručnjaci upozoravaju da nakon 72 sata od zemljotresa šanse za pronalazak živih osoba ispod ruševina naglo opadaju.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Ujedinjene nacije juče su saopštile da je skoro 1.500 objekata oštećeno u snažnim zemljotresima koji su pogodili sever Venecuele i da je više od 3.100 porodica raseljeno. Prema izveštaju, u zemljotresima je pogođeno najmanje sedam saveznih država u Venecueli, a lokalne vlasti prijavile su više od 430 naknadnih potresa, preneo je Skaj njuz.

Novi zemljotres jačine 4,5 stepeni registrovan je u Jarakuji na severu Venecuele, dok je prethodno zabeležen i potres jačine 4,8 stepeni u Karipskom moru, oko 70 kilometara zapadno od Karakasa.

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