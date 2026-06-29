POTRESNO: Otac i sin spaseni iz ruševina 4 dana posle zemljotresa (VIDEO)
OTAC i sin spaseni su iz ruševina srušene zgrade u venecuelanskoj državi La Gvaira, četiri dana nakon razornih zemljotresa koji su pogodili zemlju.
Dvojica muškaraca, vidno iscrpljena i sa zaštitnim maskama na licu, iznesena su na improvizovanim nosilima, preneo je Rojters.
La Gvaira je najteže pogođena oblast nakon zemljotresa koji su se dogodili u sredu i u kojima je poginulo najmanje 1.450 ljudi, dok se hiljade osoba i dalje vode kao nestale. Spasavanje oca i sina usledilo je nakon 12 sati složene operacije tokom koje su timovi koristili specijalizovane kamere za pretragu.
U spasilačkim operacijama učestvuju pripadnici francuske civilne zaštite i američkog tima za potragu i spasavanje iz okruga Ferfaks u Virdžiniji, koji su dan ranije iz ruševina izvukli majku i njenu devetomesečnu bebu.
Član francuske civilne zaštite rekao je da su i otac i sin veoma oslabljeni, jer su četiri dana proveli pod ruševinama.
Video njihovog spavanja koji se kruži na društvenim mrežama, potresan je i uznemirijuć. Možete ga pogledati klikom OVDE!
Tokom vikenda spasene su najmanje 33 osobe, ali se desetine hiljada ljudi i dalje vode kao nestale. Stručnjaci upozoravaju da nakon 72 sata od zemljotresa šanse za pronalazak živih osoba ispod ruševina naglo opadaju.
Ujedinjene nacije juče su saopštile da je skoro 1.500 objekata oštećeno u snažnim zemljotresima koji su pogodili sever Venecuele i da je više od 3.100 porodica raseljeno. Prema izveštaju, u zemljotresima je pogođeno najmanje sedam saveznih država u Venecueli, a lokalne vlasti prijavile su više od 430 naknadnih potresa, preneo je Skaj njuz.
Novi zemljotres jačine 4,5 stepeni registrovan je u Jarakuji na severu Venecuele, dok je prethodno zabeležen i potres jačine 4,8 stepeni u Karipskom moru, oko 70 kilometara zapadno od Karakasa.
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