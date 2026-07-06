Politika

SKANDAL! Spajić, Đukanović i Andrija Mandić izbacuju srpski jezik iz Ustava Crne Gore

В.Н.

06. 07. 2026. u 00:22

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MILOJKO Spajić, Milo Đukanović i Andrija Mandić dogovorili su izmene Ustava Crne Gore u kojima nema mesta za srpski jezik.

СКАНДАЛ! Спајић, Ђукановић и Андрија Мандић избацују српски језик из Устава Црне Горе

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Kako saznajemo, svemu je kumovao ambasador EU u Crnoj Gori, Satler koji im je naredio da za srpski jezik ne sme imati mesta u Ustavu.

Jedina partija koja neće glasati za ustavne izmene je Demokratska narodna partija (DNP) Milana Kneževića.

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