SKANDAL! Spajić, Đukanović i Andrija Mandić izbacuju srpski jezik iz Ustava Crne Gore

MILOJKO Spajić, Milo Đukanović i Andrija Mandić dogovorili su izmene Ustava Crne Gore u kojima nema mesta za srpski jezik.

Novosti

Kako saznajemo, svemu je kumovao ambasador EU u Crnoj Gori, Satler koji im je naredio da za srpski jezik ne sme imati mesta u Ustavu.

Jedina partija koja neće glasati za ustavne izmene je Demokratska narodna partija (DNP) Milana Kneževića.