NOVA LOKACIJA, NOVA VIBRACIJA: Jubilarni 20. „Vinofest“ prvi put održan u Gradskom parku u Vršcu, oborivši sve rekorde
U GRADSKOM parku, u kom je još u 19. veku održan prvi sajam vinogradarstva i poljopivrednih proizvoda u Vršcu, održan je jubilarni 20. „Vinofest“ – prvi put na toj lokaciji. Time se ova popularna manifestacija praktično vratila svojim korenima, a posetiocima i izlagačima pružila potpuno novi ugođaj, koji će, kako najavljuju iz Turističke organizacije, postati tradicija.
Duž glavne šetačke staze, okružene stoletnim platanima, bili su postavljeni beli vinski štandovi, kako bi se uklopili sa prepoznatljivim belim parkovskim klupama. Ambijentalni akcenat stavljen je na staru livenu fontanu sa vodenim ninfama, koja je bila osvetljena reflektorima, dok se glavni program odvijao u Muzičkom paviljonu. Bile su postavljene i „čil zone“ sa lejzibegovima, klupama i visećim stolovima, a organizovano je i više radionica za decu i odrasle. Sve to je ovaj festival podiglo na viši nivo i približilo ga poznatim vinskim dešavanjima na otvorenom u našoj zemlji.
-I ranije je postojala ideja da se „Vinofest“ sa Gradskog trga preseli u naš prelepi park, ali je za to zaista trebalo malo hrabrosti i dosta truda, da bi se realizovalo, s obzirom na istorijsku vrednost koju ova zelena oaza ima. Iako je reč o jubilarnom 20. izdanju, za nas je ovo, praktično, nova manifestacija, jer smo krenuli od nule. Vratili smo se svojim korenima i drago mi je što je to naišlo na veliko odobravanje i posetilaca i izlagača – kaže Aleksandar Daskalov, koji je ovih dana imenovan za direktora Turističke organizacije nakon jednogodišnjeg v.d. statusa.
Nova lokacija i nove vibracije donele su i nove rekorde, jer je svoj vinski asortiman predstavilo čak 70 vinarija i destilerija iz Srbije, Severne Makedonije, Rumunije, Hrvatske, Crne Gore, Slovačke, Mađarske… Takođe, na tradicionalno ocenjivanje – koje predstavlja specifičnost ove manifestacije – pristiglo je i rekordnih preko 150 uzoraka različitih vrsta vina i žestokih pića. Apsolutnu pobedu u toj jakoj međunarodnoj konkurenciji odnela je porodična vinarija „ MK Kosović“ iz Sremskih Karlovaca. Osvojili su čak sedam pehara, uključujući i glavnu nagradu za najbolje vino festivala, za svoj grašac iz 2025. godine.
-Rezultati ocenjivanja, koje je sprovela međunarodna stručna komisija, pokazali su da je kvalitet pristiglih vina na veoma visokom nivou. Bilo je osam velikih zlatnih medalja i čak 49 zlatnih medalja, što dodatno podiže kvalitet našeg festivala – kaže Jasna Živković iz TO Vršac.
Osim po kvalitetu vina i po velikom zaokretu u konceptu organizacije, 20. rođendan „Vinofesta“ ostaće upamćen i po prelepoj atmosferi, koja je Vršac na dva dana svrstala u red najmodernijih evropskih vinskih destinacija.
Jelena Baljak
TRI SELIDBE
IAKO Vršac ima jednu od najvećih vinskih manifestacija u Srbiji – šest decenija stare „Dane berbe grožđa“, viševekovna tradicija uzgajanja vinove loze i velika ljubav prema vinima u tom kraju uticali su na to da 2005. bude osnovan i „Vinofest“. Prvih 15 godina organizovan je u martu, u zatvorenom prostoru, a kada je kapacitetom prevazišao taj ambijent, promenio je i termin i mesto. Od 2021. održavao se početkom jula na Gradskom trgu, što je tada donelo novo osveženje. Sadašnje preseljenje u Gradski park toj manifestaciji dalo je novu dimenziju.
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