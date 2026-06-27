Svet

"NA NASILJE ĆEMO ODGOVORITI NASILJEM": Vens brutalno zapretio neprijateljima

В.Н.

27. 06. 2026. u 07:16

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POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da će Vašington odgovoriti "silom" na svaki napad, nakon američkih udara na Iran izvedenih posle incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuskom moreuzu.

НА НАСИЉЕ ЋЕМО ОДГОВОРИТИ НАСИЉЕМ: Венс брутално запретио непријатељима

Foto: CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

"Ako im nije jasno kako se Memorandum o razumevanju primenjuje, mogu da pozovu telefonom", naveo je Vens u objavi na društvenoj mreži X.

On je poručio da će "nasilje biti odgovoreno nasiljem".

Mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštila je ranije danas da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu kao odgovor na, kako ističe, prethodne američke vazdušne udare na područja duž iranske obale.
 

(Tanjug)

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