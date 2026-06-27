Svet

NOVA SPRIRALA UŽASA NA BLISKOM ISTOKU: IRGC saopštila da će odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 06. 2026. u 00:00

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IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da će njegov odgovor na novi napad Sjedinjenih Američkih Država na Iran biti "brz" i odlučan.

НОВА СПРИРАЛА УЖАСА НА БЛИСКОМ ИСТОКУ: ИРГЦ саопштила да ће одговор на нови амерички напад на Иран бити брз и одлучан

foto: Sunshine Seeds / Alamy / Profimedia

Iranska državna televizija je javila da je IRGC saopštila da je odbila napad SAD na ostrvo Sirik, koje se nalazi na obali Ormuskog moreuza, prenosi Rojters.

Snage Centralne komande vojske SAD (CENTCOM) saopštile su ranije danas da su izvele napade na Iran, kao odgovor na jučerašnji iranski napad na komercijalni brod "Ever lavli" koji je prolazio kroz Ormuski moreuz.

Iranski mediji javili su da je u Siriku, na jugu Irana, večeras odjeknula eksplozija na području pristaništa, koje je pogodio projektil.

(Tanjug)

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