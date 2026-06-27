NOVA SPRIRALA UŽASA NA BLISKOM ISTOKU: IRGC saopštila da će odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan

IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da će njegov odgovor na novi napad Sjedinjenih Američkih Država na Iran biti "brz" i odlučan.

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Iranska državna televizija je javila da je IRGC saopštila da je odbila napad SAD na ostrvo Sirik, koje se nalazi na obali Ormuskog moreuza, prenosi Rojters.

Snage Centralne komande vojske SAD (CENTCOM) saopštile su ranije danas da su izvele napade na Iran, kao odgovor na jučerašnji iranski napad na komercijalni brod "Ever lavli" koji je prolazio kroz Ormuski moreuz.

Iranski mediji javili su da je u Siriku, na jugu Irana, večeras odjeknula eksplozija na području pristaništa, koje je pogodio projektil.

(Tanjug)

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