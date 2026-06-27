Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

27. 06. 2026. u 08:30

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Charlie Riedel

Subota

23.00 Panama - Engleska 2&2+ (1.30)

23.00 Hrvatska - Gana 1X&0-4 (1.27)
4.00 Alžir - Austrija |0-1&||0-2 (1.25)

Ukupna kvota: 2.06

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