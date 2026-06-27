CEO IRAN U ŽALOSTI: Slavlje, pa totalni šok! (VIDEO)

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Fudbaleri Irana po svoj prilici završili su učešće na Svetskom prvenstvu.
Teorija je još na strani ove reprezentacije, ali sa dva boda malo im ostaje šanse da se plasiraju kao trećeplasirani u nokaut fazu.
Posle remija sa Egiptom (1:1), najviše zamerki imaće na pomoćnog sudiju i VAR tehnologiju, koja im je zbog ofsajda poništila gol.
Slavili su kao nikada Iranci, a onda je nastao muk i očaj.
Pogledajte trenutak koji je celu državu zavio u crno, zabolevši ih u najmanju ruku kao i dešavanja u ratnom sukobu sa SAD.
Očigledno da je ofsajd postojao, iako su mnogi u trenutku poništenog gola smatrali da je Iran brutalno pokraden.
Trenutno su tri reprezentacije slabije od Irana, potrebno je da im se pridruži još jedna... Šanse za to postoje u još tri grupe gde se nije završila prva faza.
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