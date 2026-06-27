CEO IRAN U ŽALOSTI: Slavlje, pa totalni šok! (VIDEO)

Fudbaleri Irana po svoj prilici završili su učešće na Svetskom prvenstvu.

AP Photo/Manu Fernandez

Teorija je još na strani ove reprezentacije, ali sa dva boda malo im ostaje šanse da se plasiraju kao trećeplasirani u nokaut fazu.

Posle remija sa Egiptom (1:1), najviše zamerki imaće na pomoćnog sudiju i VAR tehnologiju, koja im je zbog ofsajda poništila gol.

Slavili su kao nikada Iranci, a onda je nastao muk i očaj.

Pogledajte trenutak koji je celu državu zavio u crno, zabolevši ih u najmanju ruku kao i dešavanja u ratnom sukobu sa SAD.

Očigledno da je ofsajd postojao, iako su mnogi u trenutku poništenog gola smatrali da je Iran brutalno pokraden.

Trenutno su tri reprezentacije slabije od Irana, potrebno je da im se pridruži još jedna... Šanse za to postoje u još tri grupe gde se nije završila prva faza.

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