Politika

SRBIJA MOJA PORODICA: Knežević poklonio Vučiću sliku Cetinjskog manastira

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

27. 06. 2026. u 00:14

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, zahvalio se Milanu Kneževiću na podršci poklonu.

СРБИЈА МОЈА ПОРОДИЦА: Кнежевић поклонио Вучићу слику Цетињског манастира

Foto: printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

On je na svom Instagram nalogu napisao:

Milan Knežević, u ime grupe Srba sa Cetinja, doneo mi je na poklon sliku na kojoj je Cetinjski manastir, a ja sam mu se zahvalio što je sa nekoliko desetina Srba iz Crne Gore došao da prisustvuje velikom narodnom skupu "Srbija, moja porodica".

Milan Knežević, u ime grupe Srba sa Cetinja, doneo mi je na poklon sliku na kojoj je Cetinjski manastir, a ja sam mu se zahvalio što je sa nekoliko desetina Srba iz Crne Gore došao da prisustvuje velikom narodnom skupu "Srbija, moja porodica".

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