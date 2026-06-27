TAČNO U 9 ČASOVA: Deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana otvora se za saobraćaj
DEONICA auto-puta od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka, na Moravskom koridoru, od 9 časova otvara se za saobraćaj.
Deonica je juče svečano otvorena, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Putarina na ovoj deonici će se naplaćivati od 1. jula.
Novootvorena deonica je duga 29 kilometara, a njome putovanje od Beograda do Kraljeva traje samo sat i 15 minuta.
U toku su radovi na poslednjoj deonici Moravskog koridora od Vrbe do Adrana, u dužini oko 12 kilometara.
Moravski koridor je prvi digitalni koridor u Srbiji, koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija, u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.
(Sputnjik)
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