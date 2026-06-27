DRAMI NEMA KRAJA: Novi zemljotres, jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio Venecuelu
Novi zemljotres, jačine 4,7 stepeni Rihterove skale pogodio je severnu obalu Venecuele u petak popodne po lokalnom vremenu, sa epicentrom 86 kilometara severozapadno od glavnog rada Karakasa, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.
Zemljotres je, prema saopštenju, bio na dubini od 10 kilometara.
U noći između srede i četvrtka zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu, u kojima je prema dosadašnjim zvaničnim podacima poginulo najmanje 920, a povređeno 3.360 osoba.
Oko 50.000 ljudi se vodi kao nestalo.
(Sputnjik)
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