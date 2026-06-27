NOVI UDAR NA MIROVNI PROCES? Hezbolah ne prihvata sporazum Izraela i Libana

LIBANSKA militantna grupa Hezbolah odbacuje sporazum Izraela i Libana o prekidu vatre koji je potpisan u petak u Vašingtonu, izjavio je poslanik Hezbolaha u libanskom parlamentu Hasan Fadlala.

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On je ocenio u saopštenju da se kurs koji zastupaju libanske vlasti svodi na jednostrane, neopravdane ustupke koji će samo, kako je naveo, potkopati Liban i služiti interesima Izraela, prenela je Al Džazira.

Fadlala je naveo da bi taj sporazum mogao da dovede do "stvaranja opasnih unutrašnjih podela" u Libanu.

Pregovarači iz Izraela, Libana i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su večeras trilateralni okvirni sporazum nakon pete runde diplomatskih pregovora u Vašingtonu radi okončanja izraelsko-libanskih sukoba.

- Ovo je početak početka. Pred nama je mnogo posla. Danas je napravljen prvi korak. Prvi korak je ponekad i najteži - rekao je američki državni sekretar Marko Rubio na ceremoniji potpisivanja, prenela je Al Džazira.

Pregovori su nastavljeni i u petak, iako je trebalo da budu završeni dan ranije. Izraelski i libanski zvaničnici su negirali tvrdnje o povlačenju izraelskih snaga iz tampon zone na jugu Libana, nakon ranijih izveštaja da je Izrael povukao deo svojih trupa kao gest dobre volje.

Pregovori su obuhvatili razmatranje predloga, koji podržavaju SAD, da izraelske snage predaju deo teritorije koju trenutno drže pod kontrolom libanskoj vojsci.

Liban je, uoči pregovora, zahtevao potpuno povlačenje izraelskih snaga sa libanske teritorije, dok je za Izrael ključni uslov bio da svaki vid povlačenja mora da bude uslovljen potpunim razoružavanjem libanske militantne grupe Hezbolah i garancijama da ta grupa neće ponovo da uspostavi svoje vojno prisustvo duž granice.

(Tanjug)

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