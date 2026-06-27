OŠTRA PORUKA IZ PODGORICE Mandić: Zabrane ulaska su korak unazad

PREDSEDNIK Skupštine Crne Gore Andrija Mandić saopštio je da smatra neprihvatljivim eventualno uvođenje zabrana ulaska u Crnu Goru novinarima, političarima, sportistima i intelektualcima, navodeći da bi takvi potezi predstavljali korak unazad.

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- Kao što sam to juče saopštio u Skupštini Crne Gore, smatram da je od presudnog značaja za budućnost ove zemlje da ona ostane bastion sloboda i kao takva u potpunosti raskine sa svim tekovinama bivšeg režima Mila Đukanovića koje su te slobode narušavale - rekao je Mandić u objavi na X mreži.

Kao što sam to juče saopštio u Skupštini Crne Gore, smatram da je od presudnog značaja za budućnost ove zemlje da ona ostane bastion sloboda i kao takva u potpunosti raskine sa svim tekovinama bivšeg režima Mila Đukanovića koje su te slobode narušavale.



U ovom slučaju, konkretno… pic.twitter.com/t20qgxzWuF — Andrija Mandić (@AndrijaMandicDF) June 27, 2026

On je naveo da je Nova srpska demokratija saznala da se, mimo znanja njihovih funkcionera u izvršnoj vlasti, navodno prave spiskovi osoba kojima bi trebalo zabraniti ulazak u Crnu Goru.

Prema njegovim rečima, takve inicijative mogu da naruše ambijent koji je Crna Gora gradila kao država koja poštuje slobode i ljudska prava, ali i otežaju odnose u regionu.

- Crna Gora ima dovoljno širine da može da istrpi sve kritike, bile one zaslužene ili nezaslužene i ne treba da šalje jednu lošu poruku koja kasnije može samo da posluži za dalje komplikovanje odnosa u regionu - poručio je Mandić.

On je podsetio da su srpski političari iz Crne Gore i onima koji su njima zabranjivali ulazak u svoje države uzvraćali pozivima da posete Crnu Goru, ocenjujući da zemlja ne treba da se vraća praksama autokratskih režima koji su zabranjivali ulazak političarima, novinarima, sportistima i intelektualcima.

Crnogorska policija donela je odluku kojom je uredniku Informera Draganu Vučićeviću zabranjen ulazak u Crnu Goru, prenele su juče podgoričke "Vijesti" pozivajući se na izvor iz Uprave policije.

Antena M je izvestila da je ta odluka doneta zbog, kako je navedeno, "Vučićevićevog govora mržnje prema Crnoj Gori, tokom Samita u Tivtu".

Dodaje se da je Vučićević, nakon odluke crnogorskih bezbednosnih službi da vrate avion u kojem je bilo 87 srpskih državljana, u programu TV Informer izrekao "gomilu brutalnih uvreda na račun države Crne Gore i Crnogoraca".

(Tanjug)

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