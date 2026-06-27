IRAN ŠOKIRAN! Ovome se nikako nisu nadali! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Egipta remizirala je protiv Irana rezultatom 1:1 (1:1) u trećem kolu grupe G Svetskog prvenstva.
Na taj način, Egipćani su se pridlužili Belgiji u šesnaestini finala, dok će Iran kao trećeplasiran čekati ostale rezultate kako bi video da li ide u nokaut fazu.
Tragedija iranskog fudbala bio je poništen gol posle VAR odluke u poslednjim sekundama, koji je dao Kalizadeh, ali je arbitar posle intervencije video tehnologije obradovao sve navijače Egipta!
Obe selekcije su sa ravnopravnim šansama za prolaz ušle u završnu rundu, „faraoni“ sa dva boda više, pa je azijskom timu samo pobeda garantovala osvajanje jedno od prva dva mesta koja direktno vode u šesnaestinu finala.
Sjajan duel viđen je u Sjetlu, a početak je bio kao iz bajke. Posle samo 12 minuta na semaforu je bilo 1:1, uz jedan promašeni jedanaesterac!
Već u petom minutu Mohamed Sabur doneo je prednost afričkoj selekciji, zahvaljujući katastrofalnoj grešci golmana Beiranvanda - 1:0.
Ipak, radost nominalnog domaćina trajala je samo nekoliko trenutaka, pošto je dosuđen penal za azijsku selekciju. Na isteku 11. minuta, odgovornost sa bele tačke preuzeo je najbolji igrač ove generacije Mehdi Taremi, ali mu je čuvar mreže Šobeir pročitao nameru i odbranio udarac sa 11 metara.
Pukla je, međutim, odbrana Iranaca samo 180 sekundi kasnije, kada je Rezaejan uspeo da donese izjednačenje azijskoj selekciji i vrati utakmicu na njen početak!
U nastavku utakmice vodila se velika borba pred oba gola, ali bez izrazitih prila na obe strane.
Najbolju je imao Lašin u 65. minutu, želevši da vrati loptu na peterac, gde nije bilo nijednog igrača Egipta, koji bi pogodio cilj.
I onda, ofsajd o kome će se pričati u poslednjim sekundama. U trećem minutu sudijske nadoknade, koji će "faraoni" zauvek upamtiti. Sreća ih je odvela u eliminacionu fazu.
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