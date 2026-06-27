Fudbal

"SANJAJTE VELIKE SNOVE" Svet bruji o jakim rečima Zlatana Ibrahimovića

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27. 06. 2026. u 08:29

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Zlatan Ibrahimović govorio je o velikom uspehu Zelenortskih ostrva na Svetskom prvenstvu u fudbalu.

САЊАЈТЕ ВЕЛИКЕ СНОВЕ Свет бруји о јаким речима Златана Ибрахимовића

Foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Malo ko je verovao pred početak Mundijala da će Zelenortska ostrva u grupi sa Španijom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom proći dalje, a onda... 

Golman Vozinja izrastao je u jednog od heroja Mundijala, a utakmicom protiv Arabije(0:0) ispisana je istorija.

Prema rečima jednog od najboljih napadača ikada Zlatana Ibrahimovića, nije bitno koliko je ostrvo malo, već koliko su snovi veliki. 

- Malo ostrvo, veliki snovi. Tako je kada sanjate velike snove. Ali moram da odam priznanje Tijeriju, jer je to rekao još pre početka turnira. Pazite na Zelenortska Ostrva. Da li je ovo turnir afričkih reprezentacija? To tek treba da saznamo - rekao je Zlatan. 

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