OBAMA ZAKUKAO: Tramp je opsednut mnome

BIVŠI američki predsednik Barak Obama izjavio je da i dalje zauzima "posebno mesto" u mislima aktuelnog predsednika Donalda Trampa, ocenjujući da je Trampova dugogodišnja usmerenost na njega "znak pogrešnih prioriteta".

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"Morate njega da pitate šta je u pitanju - ta opsesija. Očigledno imam sobu u njegovoj glavi, apartman u njegovoj glavi", rekao je Obama u podkastu "Sav dim".

Obama je naveo da Tramp izbegava direktne sukobe licem u lice, već kritike uglavnom upućuje preko društvenih mreža, prenosi Njujork tajms.

"Kada sam ja bio predsednik, poslednje o čemu sam imao vremena da brinem bilo je šta neko govori ili šta je moj prethodnik uradio. Oni su otišli, ja sam imao posao koji treba da obavim", rekao je Obama.

Bivši predsednik SAD ocenio je da stalno bavljenje prethodnicima pokazuje nedostatak fokusa na građane.

"To mi je čudno i pokazuje da neko nije usmeren na američki narod i posao koji treba da radi", rekao je Obama.

Tramp već godinama javno vređa Obamu, nazivajući ga jednim od najgorih predsednika u istoriji SAD, često se pozivajući na Obamino srednje ime Husein.

Tramp je takođe tvrdio da Obama nije podoban da služi kao predsednik jer je rođen u Keniji, a ne u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ranije ove godine, na svom nalogu Truth Social podelio je rasistički video generisan veštačkom inteligencijom, u kojem su bivši predsednik i bivša prva dama Mišel Obama prikazani kao majmuni. Video je kasnije obrisan, a Tramp se nije izvinio.

Pre nego što je 28. februara pokrenuo rat protiv Irana sa Izraelom, Tramp je više puta kritikovao Zajednički sveobuhvatni akcioni plan, diplomatski sporazum iz 2015. godine koji je prvenstveno dogovorio Obama, a koji je takođe ograničio iranske nuklearne kapacitete u zamenu za sveobuhvatno ublažavanje ekonomskih sankcija.

Tramp je nedavno rekao i da je novootvoreni Obamin predsednički centar u Čikagu "veoma neprivlačna zgrada" i "totalna katastrofa".



(Tanjug)