uživoPRENOS, NOVI ZELAND - BELGIJA: Neviđena drama na Svetskom prvenstvu! Ovo je grupa gde svi mogu da prođu!
Dešavanja sa mečeva Novozelanđana i Belgijanaca sa Mundijala u grupi G pratite uživo iz minuta u minut.
NOVI ZELAND - BELGIJA 05.00
STADION: Bi Si Plejs u Vankuveru. SUDIJA: Adam Mahadmeh (Jordan).
EGIPAT - IRAN 05.00
STADION: Lumen Fild u Sjetlu. KAPACITET: 72.000. SUDIJA: Šimon Marčinjak (Poljska).
Nijedna grupa na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu nije imala toliki značaj, kao što je poslednje treće kolo u G grupi!
Naime, sve četiri selekcije u završnih 90 minuta ulaze sa ogromnim šansama da se domognu šesnaestine finala.
Najveći favorit grupe, Belgija nije ni izbliza bila favorit ispred ostalih, kako se to od njih očekivalo. "Crveni đavoli" i dalje imaju u rukama direktan prolazak dalje, ali se o osvajanju prvog mesta u grupi više ne pitaju.
Za ulazak među 32 selekcije, dovoljno im je da savladaju Novozelanđane, posle startnog remija protiv Egipćana (1:1) i tvrdog meča protiv Irana završenog bez golova (0:0).
Nasuprot njima, selekcija iz Okeanije je ostavila pristojan utisak, iako na kontu ima samo jedan bod. Osvojila ga je protiv Iranaca (2:2), ali su potom poraženi od "Faraona" rezultatom 1:3.
Ipak, ako pobede gotovo sigurno bi bili najmanje drugoplasirani, samo u slučaju da Egipat ne izgubi od Irana, jer Novozelanđani imaju lošiji skor od afričke selekcije. Svakako, treće mesto sa četiri boda ne bi smelo da ih ne odvede u šesnaestinu finala.
Što se tiče utakmice Egipat - Iran, gosti su došli pod pritiskom političke situacije. I pored toga nisu još izgubili meč, a pobeda ih vodi među 32 reprezentacije.
S druge strane, oči celog Egipta biće usmereni ka Mohamedu Salahu i Omaru Marmušu, prvim zvezdama tima, od kojih se očekuje da donesu "faraonima" prolazak u narednu rundu.
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