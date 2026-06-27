Dešavanja sa mečeva Novozelanđana i Belgijanaca sa Mundijala u grupi G pratite uživo iz minuta u minut.

DiaEsportivo / Actionplus / Profimedia

NOVI ZELAND - BELGIJA 05.00

STADION: Bi Si Plejs u Vankuveru. SUDIJA: Adam Mahadmeh (Jordan).

EGIPAT - IRAN 05.00

STADION: Lumen Fild u Sjetlu. KAPACITET: 72.000. SUDIJA: Šimon Marčinjak (Poljska).

Nijedna grupa na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu nije imala toliki značaj, kao što je poslednje treće kolo u G grupi!

Naime, sve četiri selekcije u završnih 90 minuta ulaze sa ogromnim šansama da se domognu šesnaestine finala.

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Najveći favorit grupe, Belgija nije ni izbliza bila favorit ispred ostalih, kako se to od njih očekivalo. "Crveni đavoli" i dalje imaju u rukama direktan prolazak dalje, ali se o osvajanju prvog mesta u grupi više ne pitaju.

Za ulazak među 32 selekcije, dovoljno im je da savladaju Novozelanđane, posle startnog remija protiv Egipćana (1:1) i tvrdog meča protiv Irana završenog bez golova (0:0).

Timothy Matwey/The Canadian Press via AP

Nasuprot njima, selekcija iz Okeanije je ostavila pristojan utisak, iako na kontu ima samo jedan bod. Osvojila ga je protiv Iranaca (2:2), ali su potom poraženi od "Faraona" rezultatom 1:3.

Ipak, ako pobede gotovo sigurno bi bili najmanje drugoplasirani, samo u slučaju da Egipat ne izgubi od Irana, jer Novozelanđani imaju lošiji skor od afričke selekcije. Svakako, treće mesto sa četiri boda ne bi smelo da ih ne odvede u šesnaestinu finala.

AP Photo/Manu Fernandez

Što se tiče utakmice Egipat - Iran, gosti su došli pod pritiskom političke situacije. I pored toga nisu još izgubili meč, a pobeda ih vodi među 32 reprezentacije.

S druge strane, oči celog Egipta biće usmereni ka Mohamedu Salahu i Omaru Marmušu, prvim zvezdama tima, od kojih se očekuje da donesu "faraonima" prolazak u narednu rundu.

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