PAKAO U VOLGOGRADU! Dron udario u fabriku, desetoro povređenih – goreli proizvodni pogoni
U NAPADU bespilotne letelice oštećen je deo industrijskog kompleksa u Krasnooktobarskom okrugu, a svi povređeni su hospitalizovani, saopštile su lokalne vlasti.
Deset osoba je povređeno, a proizvodni pogoni jednog preduzeća oštećeni su u napadu dronom na Volgograd, saopštio je jutros guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov.
Prema njegovim rečima, oštećen je deo fabrike u Krasnooktobarskom okrugu, dok su svi povređeni prevezeni u zdravstvene ustanove radi procene težine povreda, preneo je Interfaks.
- Lekari su prvobitno saopštili da nema životno ugroženih - naveo je Bočarov.
Guverner je dodao da su lokalni požari izazvani napadom ugašeni i da nema prijavljene štete na stambenim objektima.
Ruske vlasti napad pripisuju Ukrajini, a za sada nije bilo komentara sa ukrajinske strane.
(Politika onlajn)
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