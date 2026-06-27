PAKAO U VOLGOGRADU! Dron udario u fabriku, desetoro povređenih – goreli proizvodni pogoni

U NAPADU bespilotne letelice oštećen je deo industrijskog kompleksa u Krasnooktobarskom okrugu, a svi povređeni su hospitalizovani, saopštile su lokalne vlasti.

Tanjug/AP/Iryna Rybakova

Deset osoba je povređeno, a proizvodni pogoni jednog preduzeća oštećeni su u napadu dronom na Volgograd, saopštio je jutros guverner Volgogradske oblasti Andrej Bočarov.

Prema njegovim rečima, oštećen je deo fabrike u Krasnooktobarskom okrugu, dok su svi povređeni prevezeni u zdravstvene ustanove radi procene težine povreda, preneo je Interfaks.

- Lekari su prvobitno saopštili da nema životno ugroženih - naveo je Bočarov.

Guverner je dodao da su lokalni požari izazvani napadom ugašeni i da nema prijavljene štete na stambenim objektima.

Ruske vlasti napad pripisuju Ukrajini, a za sada nije bilo komentara sa ukrajinske strane.

(Politika onlajn)

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