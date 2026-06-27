uživoPRENOS, URUGVAJ - ŠPANIJA: Evropski prvak overava tron, okršaj bivših osvajača Svetskog prvenstva!
Sva dešavanja sa trećeg kola u grupi H na Mundijalu pratite uživo iz minuta u minut.
URUGVAJ - ŠPANIJA 02.00
STADION: "Zakron" u Zapopanu. SUDIJA: Ismail Elfat (SAD). KAPACITET: 46.232.
URUGVAJ: Muslera – Varela, Kaseres, Olivera, Sanabrija – Ugarte – Kanobio, Bentankur, Valverde, Arauho – Nunjez.
ŠPANIJA: Simon – Ljorente, Kubarsi, Laport, Kukurelja – Merino, Rodri, Pedri – Jamal, Ojarzabal, Baena.
ZELENORTSKA OSTRVA - SAUDIJSKA ARABIJA 02.00
SUDIJA: Fransoa Leteksje (Francuska). STADIOM: NRG u Hjustonu. KAPACITET: 72.220.
ZELENORTSKA OSTRVA: Vozinja - Pina, Lopes, Boržes, Žoao Paulo - Lenini - Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo - Livramento.
SAUDIJSKA ARABIJA: Al Ovais - Boušal, Al Tambakti, Al Amri, Abdulhamid - S. Al Davsari, Al Kaibari, N. Al Davsari, Mandaš - Al Buraikan, Kano.
PRE MEČA
01.14 - U slučaju da "Furija" savlada južnoamerički tim, Zelenortskim Ostrvima je za prolaz dovoljan i remi protiv Saudijaca!
Međutim, kada bi "Urusi" remizirali ili dobili prvaka Evrope, Ostrvljanima je neophodna pobeda, jer bi u tom slučaju bili trećeplasirani sa gol-razlikom 0!
00.59 - Izašli su sastavi večerašnjih mečeva. Španija napada Urugvajce sa najjačim mogućim timom!
UVOD
Poslednje kolo u grupi H doneće odgovor na pitanje koje će selekcije nastaviti takmičenje u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.
Najbliža tom cilju je Španija, koja u poslednjih 90 minuta ulazi kao lider sa 4 boda, Urugvaj i Zelenortska Ostrva imaju po dva, dok je Saudijska Arabija u najtežem položaju sa jednim bodom.
Upravo će najprijatnije iznenađenje Mundijala sa Kariba i najveća država na Arabijskom poluostrvu imati priliku da bar kao trećeplasirani prođu dalje. S druge strane, aktuelni prvak Evrope i južnoamerička selekcija će u direktnom okršaju odlučivati o pobedniku H grupe, koja omogućava lakšeg rivala u nokaut fazi.
Španija je katastrofalno otvorila prvenstvo remijem protiv Zelenortskih Ostrva (0:0), dok je u drugoj rundi "počistila" Saudijsku Arabiju s 4:0. Nasuprot njima, "Urusi" su odigrali nerešeno sa Saudijcima (1:1), a potom i Ostrvljanima u goleadi (2:2).
Zelenortska Ostrva takođe imaju oba remija sa Španijom i Urugvajem, dok Arabija poraz i remi.
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
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