BRITANSKI PREMIJER PODNEO OSTAVKU: Vanredno obraćanje Kira Starmera ispred Dauning Strita

U VANREDNOM i izuzetno emotivnom obraćanju naciji ispred Dauning strita broj 10, britanski premijer Kir Starmer objavio je da se povlači sa funkcije predsednika Vlade i šefa Laburističke partije. Starmer je potvrdio da je o svojoj odluci već zvanično obavestio kralja Čarlsa III.

Foto: Tanjug/ Kin Cheung (STF)

On je uputio zahtev Nacionalnom izvršnom komitetu laburista da hitno utvrdi raspored za unutarstranačke izbore. Nominacije za novog lidera zvanično se otvaraju 9. jula, što će osigurati da Velika Britanija dobije novog premijera pre jesenjeg zasedanja parlamenta u septembru.

Odustajući od daljeg vođenja stranke, Starmer je obećao punu podršku svom nasledniku i istakao da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi se obezbedila mirna i uredna predaja vlasti.

"Oni znaju da nasleđuju Britaniju koja je jača i pravednija nego pre dve godine", poručio je Starmer.

Foto: Tanjug/ Kin Cheung (STF)

Tokom govora, odlazeći premijer se zahvalio prijateljima, kolegama koji su uz njega proveli poslednjih šest godina, osoblju iz broja 10, kao i "izvanrednoj državnoj službi". Na samom kraju, vidno preplavljen emocijama, Starmer se osvrnuo na svoju budućnost izvan politike, naglasivši da nakon odlaska sa "najvećeg posla u zemlji" želi da se posveti onom "najvažnijem poslu".

- Biti najbolji muž koga mogu, mojoj fantastičnoj ženi Vik, koja je bila stena uz mene i u dobrim i u lošim vremenima - rekao je on, a potom zaključio: – I biti najbolji tata što mogu da bih imao prelepu decu, koja su moj ponos i radost – nakon čega je zagrlio suprugu.

Ko je Endi Bernam?

Pritisak na Starmerovu poziciju, koji je tinjao mesecima, kulminirao je u četvrtak kada je njegov ključni unutarstranački rival Endi Bernam osvojio poslaničko mesto. Ovaj trijumf mu je i formalno omogućio da izazove Starmera za liderstvo u Laburističkoj stranci.

Bernam, doskorašnji uspešni gradonačelnik Mančestera i novoizabrani poslanik, odmah nakon proglašenja rezultata poslao je oštru poruku da vladajući laburisti imaju "poslednju šansu za promenu" i da bi njegova pobeda mogla da označi veliku "prekretnicu" za zemlju.

Iako je Starmer tada samouvereno poručivao da se neće povući i da ulazi u borbu, pritisak je očigledno postao preveliki.

Jedini lider koji može da porazi Najdžela Faraža

Desničarska stranka Reformišimo Ujedinjeno Kraljevstvo osvojila je drugo mesto na vanrednim izborima u Mejkerfildu.

Iz partije koju predvodi kontroverzni evroskeptičar Najdžel Faraž, jedan od ključnih političara koji su doveli do Bregzita pre tačno deset godina i koji se već duže vreme smatra mogućim budućim premijerom, poručeno je da su ljudi „glasali za Bernama kako bi se osiguralo da će premijer biti smenjen“.

Endi Bernam je u Mejkerfildu ubedljivo trijumfovao, osvojivši 55 odsto podrške, dok je razlika u odnosu na kandidata Faražove stranke bila veća od 9.000 glasova.

Ono što je još značajnije jeste da je Bernam pobedio na području na kojem je Reform UK na nedavnim lokalnim izborima uspela da nadmaši sve laburističke kandidate. Time je pokazao da, za razliku od ljudi Kira Starmera, može da porazi Faražovu stranku.

Kir Starmer čestitao je Bernamu na "veoma dobroj pobedi", ali je, govoreći o mogućnosti trke za novog lidera vladajuće partije, rekao i da "ne misli da je dobro za zemlju da upadne u haos".

On je pozvao laburiste da se "ujedine" uoči predstojećih izbora za novog gradonačelnika Mančestera.

Treća sreća za večitog pretendenta na tron

BBC podseća da se Endi Bernam već dva puta u poslednjih 16 godina bezuspešno kandidovao za najvišu funkciju u stranci.

2010. godine: Nakon ostavke Gordona Brauna usled poraza na parlamentarnim izborima, Bernam se prvi put kandidovao za lidera stranke, ali je izgubio od Eda Milibanda. Narednih pet godina proveo je mukotrpno gradeći uticaj među bazom i običnim članstvom.

2015. godine: Ponovo ulazi u trku, ali ga u tom krugu pobeđuje Džeremi Korbin.

Kritičari često prebacuju Bernamu politički oportunizam, tvrdeći da je tokom karijere menjao stavove "kako duvaju politički vetrovi" ne bi li osigurao uspeh.

Primera radi, pre jedne decenije bio je glasni zagovornik ostanka Velike Britanije u Evropskoj uniji, dok danas, nakon što je London napustio blok, otvoreno ističe želju da još za svog života vidi ponovni ulazak Ujedinjenog Kraljevstva u EU.

(BBC)