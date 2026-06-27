Svet

"DOBRO DOŠLI, ALI BUDITE DOBRI!" Tramp predstavio novi dizajn pasoša, mnogi će se iznenaditi izgledom (FOTO/VIDEO)

Срна

27. 06. 2026. u 13:35

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp predstavio je dizajn novog američkog pasoša sa njegovim portretom povodom 250 godina od nezavisnosti SAD.

ДОБРО ДОШЛИ, АЛИ БУДИТЕ ДОБРИ! Трамп представио нови дизајн пасоша, многи ће се изненадити изгледом (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

- Novi pasoš SAD, na kojem piše: `Dobro došli, ali budite dobri!` - napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušl".

Na slici koju je Tramp objavio nalazi se njegov portret, uokviren tekstom Deklaracije o nezavisnosti SAD, potpisane 1776. godine, kao i elementima američke zastave.

Zlatotisak je upotpunjen Trampovim ličnim potpisom.

Na drugoj stranici pasoša nalazi se gravura zasnovana na slici "Deklaracija o nezavisnosti" američkog slikara Džona Trambela, uz natpis "Sjedinjene Američke Države 250" pri dnu.

Američki Stejt department najavio je u aprilu seriju pasoša ograničenog izdanja sa posebnim dizajnom, uključujući i zvanični Trampov portret.

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