"DOBRO DOŠLI, ALI BUDITE DOBRI!" Tramp predstavio novi dizajn pasoša, mnogi će se iznenaditi izgledom (FOTO/VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp predstavio je dizajn novog američkog pasoša sa njegovim portretom povodom 250 godina od nezavisnosti SAD.
- Novi pasoš SAD, na kojem piše: `Dobro došli, ali budite dobri!` - napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušl".
Na slici koju je Tramp objavio nalazi se njegov portret, uokviren tekstom Deklaracije o nezavisnosti SAD, potpisane 1776. godine, kao i elementima američke zastave.
Zlatotisak je upotpunjen Trampovim ličnim potpisom.
Na drugoj stranici pasoša nalazi se gravura zasnovana na slici "Deklaracija o nezavisnosti" američkog slikara Džona Trambela, uz natpis "Sjedinjene Američke Države 250" pri dnu.
Američki Stejt department najavio je u aprilu seriju pasoša ograničenog izdanja sa posebnim dizajnom, uključujući i zvanični Trampov portret.
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