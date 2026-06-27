Politika

"AKO NAM PREDSEDNIK OSTANE, NADAMO SE BOLJEM": Velika podrška Vučiću uoči skupa (VIDEO)

В.Н.

27. 06. 2026. u 13:29

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NAJSTARIJI sugrađani dali su veliku podršku predsedniku Vučiću uoči početka skupa u Beogradu.

АКО НАМ ПРЕДСЕДНИК ОСТАНЕ, НАДАМО СЕ БОЉЕМ: Велика подршка Вучићу уочи скупа (ВИДЕО)

Foto: Novovosti

- Dolazim iz Vranja i došao sam na ovaj skup jer se nadam boljema, ako nam predsednik ostane - istakao je sagovornik za "Novosti".

Celokupnu izjavu pogledajte ovde:

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan danas na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.

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