"AKO NAM PREDSEDNIK OSTANE, NADAMO SE BOLJEM": Velika podrška Vučiću uoči skupa (VIDEO)
NAJSTARIJI sugrađani dali su veliku podršku predsedniku Vučiću uoči početka skupa u Beogradu.
- Dolazim iz Vranja i došao sam na ovaj skup jer se nadam boljema, ako nam predsednik ostane - istakao je sagovornik za "Novosti".
Celokupnu izjavu pogledajte ovde:
Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan danas na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.
U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.
Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.
Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.
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