ŽESTOKI UDARI RUSKIH TRUPA: Satiru ukrajinske jedinice u Krasnom Limanu, gore vojni objekti i skladišta dronova
RUSKE snage oslobodile su naselje Novoskelevato u Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije u današnjem izveštaju sa fronta.
Takođe, ruska vojska je pogodila, uz pomoć bespilotne letelice "geran-2", objekat elektroenergetske infrastrukture koji koriste ukrajinske trupe.
Udar na trafostanicu u selu Konotop u Sumskoj oblasti doveo je do nestanka struje u nekoliko industrijskih objekata i preduzeća koja rade za ukrajinsku vojsku.
Dejstvima operativno-taktičke avijacije, bespilotnih letelica i raketnih snaga uništeni su objekti gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, skladišta goriva, poligoni za lansiranje bespilotnih letelica velikog dometa, kao i privremene lokacije stranih plaćenika u zoni SVO.
Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 205 ukrajinskih vojnika, jedan oklopni transporter, jedno borbeno oklopno vozilo "novator", jedan artiljerijski sistem, dve stanice za radio-elektronsku borbu i jednu kontrabaterijsku radarsku stanicu RADA u Sumskoj i Harkovskoj oblasti.
Jedinice grupe trupa "Zapad" nastavile su sa uništavanjem ukrajinskih jedinica u naselju Krasni Liman, zauzevši pet neprijateljskih uporišta i oslobodivši 57 stambenih zgrada.
Vazdušnim avio-bombama "FAB-500" sprečena je pokušaj povlačenja ukrajinskih snaga iz naselja u rekreativni centar "Goluba jezera", prilikom čega je neutralisano 30 neprijateljskih vojnika, dok je u samom naselju neutralisano 40 militanata, četiri robotske platforme, devet kontrolnih punktova za dronove i jedno skladište municije.
Ukupno, u zoni odgovornosti jednica grupe trupa "Zapad" neutralisano je više od 220 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo "kirpi", dva artiljerijska sistema i tri stanice za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Jug" nastavile su sa aktivnim ofanzivnim dejstvima u naselju Konstantinovka, oslobodivši tom prilikom 70 zgrada i neutralisavši 90 ukrajinskih vojnika, dva samohodna artiljerijska sistema, 21 robotsku platformu.
Ukupno, duž linije fronta u odgovornosti jedinica grupe trupa "Jug" izbačeno je iz stroja više od 200 ukrajinskih vojnika, dva borbena oklopna vozila, tri artiljerijska sistema i jedna stanica za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su više od 305 ukrajinskih vojnika, jedan oklopni transporter "bucefal", sedam borbenih oklopnih vozila, dva artiljerijska sistema i dve stanice za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane, neutralisavši tom prilikom više od 350 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila i jedan artiljerjski sistem.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su do 60 ukrajinskih vojnika i uništile dve stanice za radio-elektronsku borbu.
Sistemima PVO ruske snage oborile su 16 vođenih avio-bombi, presrele tri krstareće rakete dugog dometa "flamingo" i uništile 511 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga.
(RT Balkan)
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