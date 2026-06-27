DECA I RODITELJI ODUŠEVLJENI: Mališane ispred skupštine zabavaljaju mađioničari, "Tom i DŽeri", "Patrik" i još mnogi drugi
POSEBAN program za decu organizocan je danas ispred Skupštine, a evo ko je dočekao i zabavlja naše najmlađe.
Tu su svi likovi iz najpopularnijih crtanih filmova, tereni za najmlađe, ali i mađioničari.
Pogledajte snimak.
Ovo su komentari oduševljenih roditelja.
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