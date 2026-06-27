Fudbal

SVI OSTALI U ŠOKU! Neverovatno, evo šta je Marselo Bjelsa uradio na Svetskom prvenstvu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

27. 06. 2026. u 10:59

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SELEKTOR Urugvaja Marselo Bjelsa bio je u fokusu javnosti nakon poraza od Španije (1:0).

СВИ ОСТАЛИ У ШОКУ! Невероватно, ево шта је Марсело Бјелса урадио на Светском првенству

Zhang Chen / Xinhua News / Profimedia

Fudbaleri Urugvaja poraženi su od Španije u poslednjem meču H grupe, čime su završili učešće na Mundijalu. 

U najmanju ruku, Urugvaj je u potpunosti podbacio jer su uz Španiju važili za selekciju koja će proći dalje. 

Posle poraza i eliminacije, u centru pažnje se našao selektor Urugvaja Marselo Bjelsa, koji je urlao na novinare prilikom davanja izjave. Bjelsa je bio potpuno utučen i rekao je kako on nije uradio ništa dobro za Urugvajski fudbal.

- Šta sam dao urugvajskom fudbalu? Ništa! Zato je što doprinos trenera državnoj selekciji za tri godine ništavan ukoliko nema pozitivnih promena. Ne moram ništa da govorim o našem učešću na Svetskom prvenstvu. Ako me pitate kako će da me pamte, pamtiće me kao onog koji ništa nije ostavio za sobom - rekao je Bjelsa. 

Svestan je selektor Urugvaja da nije opravdao očekivanja Urugvajaca na ovom Svetskom prvenstvu.

- Novinari, urugvajski navijači, svi me krive za ono što se dogodilo i moram da prihvatim tu krivicu. Jedino je tako ispravno - rekao je Argentinac.

Smatra da u određenim trenucima jednostavno nisu imali dovoljno sreće.

- Ako želite obrazloženje, u šta čisto sumnjam da želite da čujete, mogu vam reći da smo zaslužili sedam bodova i osvojili dva. Greške se događaju u fudbalu. Ima grešaka i nismo uspeli da nađemo adekvatan odnos između stvorenih šansi, datih i primljenih golova. Čak i u takvim uslovima trebalo je da osvojimo sedam bodova, barem po prikazanom na terenu. Poveren mi je zadatak da predvodim tim veoma kvalifikovanih igrača i jednostavno nisam uspeo da izvučem maksimum iz njih - istakao je selektor Urugvaja. 

Pre nekoliko dana se pojavila informacija da je Bjelsa potpuno izgubio svlačionicu, a to smo mogli i da vidimo na utakmici protiv Španije. 

U trenutku kada je iz igre izveo kapitena i igrača Real Madrida Federika Valverdea, ovaj ga nije niti pogledao, a kamoli pružio ruku svom selektoru. Valverde je bio vidno isfrustriran tom odlukom, ali se poneo maksimalo profesionalno u toj situaciji.

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