PUTIN I LUKAŠENKO VEĆ ČETIRI SATA RAZGOVARAJU U ČETIRI OKA: Napeto u Vladimirovoj rezidenciji, niko ne zna šta se dešava
SASTANAK između Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka traje već više od četiri sata, prema Telegram kanalu „Pul Pervogo“, koji je blizak pres službi beloruskog lidera.
- Predsednici nastavljaju komunikaciju u ovom trenutku - navodi se.
Razgovori se održavaju iza zatvorenih vrata u Putinovoj rezidenciji u Valdaju, gde lideri komuniciraju jedan na jedan bez upotrebe fotografija ili video kamera.
Lukašenko je stigao u radnu posetu Rusiji. Kremlj je pojasnio da lideri razgovaraju o agendi Unije i zajedničkim projektima u trgovinskoj i ekonomskoj saradnji. Regionalna bezbednost i međunarodna pitanja su takođe na vrhu dnevnog reda.
Prema rečima portparola ruskog predsednika Dmitrija Peskova, Putin i Lukašenko bi mogli da nastave razgovore u subotu ako smatraju da je to potrebno.
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