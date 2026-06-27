Svet

PUTIN I LUKAŠENKO VEĆ ČETIRI SATA RAZGOVARAJU U ČETIRI OKA: Napeto u Vladimirovoj rezidenciji, niko ne zna šta se dešava

Симеуновић А. Милош

27. 06. 2026. u 13:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SASTANAK između Vladimira Putina i Aleksandra Lukašenka traje već više od četiri sata, prema Telegram kanalu „Pul Pervogo“, koji je blizak pres službi beloruskog lidera.

ПУТИН И ЛУКАШЕНКО ВЕЋ ЧЕТИРИ САТА РАЗГОВАРАЈУ У ЧЕТИРИ ОКА: Напето у Владимировој резиденцији, нико не зна шта се дешава

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

 - Predsednici nastavljaju komunikaciju u ovom trenutku - navodi se.

Razgovori se održavaju iza zatvorenih vrata u Putinovoj rezidenciji u Valdaju, gde lideri komuniciraju jedan na jedan bez upotrebe fotografija ili video kamera.

Lukašenko je stigao u radnu posetu Rusiji. Kremlj je pojasnio da lideri razgovaraju o agendi Unije i zajedničkim projektima u trgovinskoj i ekonomskoj saradnji. Regionalna bezbednost i međunarodna pitanja su takođe na vrhu dnevnog reda.

Prema rečima portparola ruskog predsednika Dmitrija Peskova, Putin i Lukašenko bi mogli da nastave razgovore u subotu ako smatraju da je to potrebno.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!
Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026

0 0

MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!

Hrvatska i Gana odigraće jedan od najzanimljivijih mečeva poslednjeg kola grupne faze Svetskog prvenstva, pošto će direktan okršaj u Filadelfiji odlučiti ko nastavlja, i sa koje pozicije, takmičenje iz grupe "L". Afrička selekcija je već na četiri boda i jednom nogom je u šesnaestini finala, dok "kockasti" nemaju pravo na grešku i moraju osvojiti bar jedan poen kako bi prošli dalje.

27. 06. 2026. u 08:00

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kako je Kalenić pijaca izabrana među najlepše na svetu?

Kako je Kalenić pijaca izabrana među najlepše na svetu?