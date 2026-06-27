(UŽIVO) SRBIJA JEDNA PORODICA: Roboti uvežbavaju "moravac", postavljene radionice za najmlađe (FOTO/VIDEO)

BOGAT dečiji program, rekordna zastava, primeri tehnološkog napretka i koncerti najvećih domaćih muzičkih zvezda. To je samo deo onoga što će građani imati prilike da vide danas na velikom skupu ispred Skupštine Srbije.

Foto: Novosti

VUČIĆ ČUVA NAS PENZIONERE I ZATO SMO DANAS NA SKUPU: Radujem se najvećoj zastavi koju ću videti danas

ŽENE PODRŽAVAJU VUČIĆA JER OSEĆAJU SIGURNOST: Kruševljanka oduševila izjavom na skupu "Srbija jedna porodica"

- Dolazim iz Kruševca, carskog grada. Podržavamo predsednika Vučića jer želimo mir i stabilnost. Kruševac je danas grad koji napreduje, grad mladih, grad budućnosti. Nije tajna da veliki broj žena podržava Vučića baš iz tog razloga što osećamo sigurnost zbog onoga što on radi - rekla nam je ova Kruševljanka.

VUČIĆ JE URADIO ONO ŠTO ONI NISU ZA 70 GODINA: Čovek iz Kruševca na skupu "Srbija jedna porodica"

- Ovde smo da damo podršku da damo podršku predsedniku Vučiću za sve što je uradio za našu Srbiju. Za vreme njegove vlasti je urađeno dosta, mnogo. On je za 14 godina uradio ono što oni nisu za 70 godina. Ovde sam sa suprugom i bratom. Iako nisam član SNS, došao sam da podržim Vučića zbog toga što je sve uradio. Sad imamo autoputeve bolje nego na Zapadu. Pre neki dan sam se vratio iz Nemačke i Švedske, bolje imamo puteve nego oni.

DOŠLI SMO DA PODRŽIMO PREDSEDNIKA: "Novosti" sa građanima na skupu Srbija jedna porodica

- Mi smo iz Opštine Sremska Mitrovica, ima nas sa svih strana i došli smo da podržimo predsednika. - rekla je sagovornica za "Novosti".

"DANAŠNjI SKUP SMO JAKO ŽELELI DA PODRŽIMO": Prelepa atmosfera uoči skupa u Beogradu

"NAKON OVOG SKUPA OČEKUJEM DA ĆE NAM BITI BOLjE": Velika podrška presedniku Vučiću iz Zapadne Srbije (VIDEO)

- Očekujemo dosta ljudi i govor predsednika. Dolazim iz Zapadne Srbije i posle ovog skupa očekujem da nam bude bolje. Kada je program u pitanju najzanimljivije će nam biti za robote - istakao je sagovornik za "Novosti".

Parandilovićev deda krenuo da podrži Vučića

Deda opozicionara Miloša Parandilovića, Drago Parandilović, krenuo je na skup "Srbija jedna porodica" da podrži predsednika Vučića.

Roboti uvežbavaju "moravac"

Ispred Narodne Skupštine roboti uvežbavaju "moravac" pred današnji spektakl.

Sve spreno za najmlađe

Na skupu "Srbija jedna porodica" organizovane su edukativne radionice, ali i predstave za decu.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Prema programu, nakon 11 časova će biti organizovan bogat sadržaj za decu, gde će mališani sa roditeljima moći da uživaju u raznim interaktivnim sadržajima, igraonicama, edukativnim radionicama...

Posle 15 časova očekuje se, prema najavi, da će korteo, koji će činiti mladi, krenuti ka Skupštini.

Zatim će, nešto pre 16 časova, početi koncerti najvećih srpskih zvezda, među kojima su Vesna Zmijanac, Mira Škorić, Aca Lukas i mnogi drugi.

Više hiljada bajkera će oko 17 časova krenuti kroz grad ka Skupštini, a odmah zatim će velika, rekordna srpska trobojka, teška gotovo jednu tonu a duga više od pola kilometra, krenuti na rukama građana kroz grad ka mestu gde se održava skup.

U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.

Građani će tokom celog dana moći da glasaju o prioritetima, tačnije da izaberu pet od petnaest pravaca razvoja naše države i društva u budućnosti. I sam predsednik Aleksandar Vučić je istakao da će to biti najvažniji deo skupa, a da će građani moći na poleđini papira da napišu i primedbe i sve što ih muči.

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan 27. juna na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

Građani će na skupu imati priliku da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju i kažu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tog dana želi da čuje građane i šta bi oni voleli da promene, naglasivši da ne postoji ništa važnije od toga da se zajedno gradi budućnost Srbije.