Politika

VUČIĆ JE OD GRADA GLADI, NAPRAVIO SREDIŠTE RAŠKOG OKRUGA: Kraljevčanke u znak zahvalnosti pripremile posluženje za građane na skupu (VIDEO)

В.Н.

27. 06. 2026. u 13:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DANAS se u Srbiji održava skup "Srbija jedna porodica" a brojni građani Srbije iz razičitih krajeva stižu od ranih jutarnjih sati kako bi pružili podršku predsedniku.

ВУЧИЋ ЈЕ ОД ГРАДА ГЛАДИ, НАПРАВИО СРЕДИШТЕ РАШКОГ ОКРУГА: Краљевчанке у знак захвалности припремиле послужење за грађане на скупу (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Na jednom od štnadova može se videti domaća hrana i posluženje koje je napravila Unija žena Gradskog odbora SNS Kraljevo, i koje su na ovaj način želele da iskažu svoju zahvalnost i podršku.

Kako je i jedna članica sama istakla, Kraljevo je juče bilo domaćin predsedniku Vučiću na otvaranju deonice Moravskog koridira, auto-puta Preljina-Pojate, od petlje u prigradskom naselju Adrani do petlje u Preljini kod Čačka, u dužini od 29 kilometara, a danas su oni tu kako bi iskazali podršku predsedniku i svemu što radi.

- Hvala mu za sve investicije u Kraljevu i za to što je naš grad od grada gladi postao sedište Raškog upravnog orkuga u pravom smislu te reči, veličanstven grad gde ljudi žele da ostanu i osnuju svoje porodice - dodala je ona.

Istakla je da danas očekuje veliki broj građana i da se iz Beograda pošalju poruke mira.

Opširnije poslušajte u videu koji sledi:

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model
Politika

0 1

NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model

KRAJEM februara ove godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i albanski premijer Edi Rama izložili su svoj predlog za realan odgovor na pitanje sa kojim se Evropska unija uzalud bori već dve godine: Kako se proširenje može postići bez katastrofe? Njihov odgovor: Fazno članstvo.

27. 06. 2026. u 21:42

Politika
Tenis
Fudbal
Svetsko prvenstvo je podignuto na viši nivo uz ove bonuse i poklone

Svetsko prvenstvo je podignuto na viši nivo uz ove bonuse i poklone