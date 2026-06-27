VUČIĆ JE OD GRADA GLADI, NAPRAVIO SREDIŠTE RAŠKOG OKRUGA: Kraljevčanke u znak zahvalnosti pripremile posluženje za građane na skupu (VIDEO)

DANAS se u Srbiji održava skup "Srbija jedna porodica" a brojni građani Srbije iz razičitih krajeva stižu od ranih jutarnjih sati kako bi pružili podršku predsedniku.

Foto: Novosti

Na jednom od štnadova može se videti domaća hrana i posluženje koje je napravila Unija žena Gradskog odbora SNS Kraljevo, i koje su na ovaj način želele da iskažu svoju zahvalnost i podršku.

Kako je i jedna članica sama istakla, Kraljevo je juče bilo domaćin predsedniku Vučiću na otvaranju deonice Moravskog koridira, auto-puta Preljina-Pojate, od petlje u prigradskom naselju Adrani do petlje u Preljini kod Čačka, u dužini od 29 kilometara, a danas su oni tu kako bi iskazali podršku predsedniku i svemu što radi.

- Hvala mu za sve investicije u Kraljevu i za to što je naš grad od grada gladi postao sedište Raškog upravnog orkuga u pravom smislu te reči, veličanstven grad gde ljudi žele da ostanu i osnuju svoje porodice - dodala je ona.

Istakla je da danas očekuje veliki broj građana i da se iz Beograda pošalju poruke mira.

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