TRAGEDIJA! Mladi reprezentativac (18) pronađen mrtav
VELIKA tragedija pogodila je Venecuelu, a u njoj je stradao i mladi fudbaler Jimvert Beroteran (18).
Reč je o članu mlađih reprezentativnih selekcija Venecuele i UCV FC-a, on je preminuo nakon što je više od 24 sata proveo zarobljen ispod ruševina.
Vest je potvrdio novinar Hair Pineda, koji je naveo da su spasilačke ekipe više od jednog dana tragale za mladim fudbalerom u nadi da će ga pronaći živog.
- Možemo da potvrdimo da Beroteran, reprezentativac Venecuele, nakon više od 24 sata intenzivne potrage nije preživeo. Nažalost, njegovo telo izvučeno je iz ruševina, napisao je Pineda na društvenoj mreži X.
Prema informacijama, tužnu vest potvrdili su i članovi porodice, nakon što je majka njegove devojke objavila video u kojem je saopštila da su spasioci pronašli njegovo telo. Prema poslednjim informacijama, u razornom zemljotresu poginulo je najmanje 920 ljudi, dok je na hiljade osoba povređeno.
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