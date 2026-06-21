RUSKE TRUPE NADIRU NA SVIM FRONTOVIMA: U Krasnom Limanu i Konstantinovki ruše sve pred sobom
U KRASNOM Limanu u Donjeckoj Narodnoj Republici jurišne jedinice 25. armije napreduju u severozapadnom delu grada, oslobođene su još 53 zgrade, navodi se u izveštaju sa fronta Ministarstva odbrane Rusije.
Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja 215 ukrajinskih vojnika, jedan tenk, borbeno oklopno vozilo, šest automobila, lanser raketa "RAK-SA-12" hrvatske proizvodnje, četiri artiljerijska oruđa i stanicu za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su 210 ukrajinskih vojnika, oklopni tramspoerter HMMVV američke proizvodnje sa posadom, pet borbenih oklopnih vozila, 13 pikapa, američku haubicu M114 kalibra 155 mm i tri stanice za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Jug" oslobodile su u protekla 24 časa u Konstantinovki 104 zgrade. Pripadnici ove jedinice eliminisali su 185 ukrajinskih vojnika, oklopni transporter M113, četiri borbena oklopna vozila, 18 automobila, tri artiljerijska oruđa i jedan višecevni lanser raketa "grad".
Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja 280 ukrajinskih vojnika, dva borbena oklopna vozila, tri automobila, pet artiljerijskih oruđa i jedan višecevni lanser raketa "grad".
Jedinice grupe trupa "Istok" neutralisale su 500 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila, sedam automobila i samohodnu artiljerijsku jedinicu kalibra 155 mm "paladin".
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 60 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, dva borbena oklopna vozila, 20 automobila, jedno artiljerijsko oruđe i četiri stanice za radio-elektronsku borbu.
Dejstvima operativno-taktičke avijacije, bespilotnih letelica i raketnih snaga uništeni su infrastruktura vojnog aerodroma, objekti rafinerije i energetsko-gorivne i transportne infrastrukture Ukrajine, skladišta goriva koja koriste Oružane snage Ukrajine, logistički centri, pogoni za proizvodnju i montažu bespilotnih letelica velikog dometa, kao i mesta za njihovo skladištenje, a takođe privremene lokacije ukrajinskih snaga i stranih plaćenika u zoni SVO.
Sistemima PVO ruske snage oborile su osam vođenih avio-bombi i 483 dronova.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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