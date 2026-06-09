"BIBI, OSTAĆEŠ SAM" Tramp najavio sporazum sa Teheranom i žestoko napao Netanjahua

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori "idu veoma dobro" i upozorio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da bi mogao ostati bez američke podrške.

Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg/AP Photo/Jacquelyn Martin

Govoreći novinarima nakon praćenja finala NBA lige u Njujorku, Tramp je rekao da veruje da je moguće da se u skoroj budućnosti postigne dogovor sa Teheranom, preneo je Skaj njuz.

Komentarišući najnovije sukobe između Izraela i Irana, Tramp je naveo da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu odgovorio na prethodne događaje, ali je dodao da su se "obe strane složile" da obustave dalju eskalaciju.

Takođe je ocenio da bi Ormuski moreuz mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu u naredna dva do tri dana. Govoreći o američkom vojnom helikopteru AH-64 Apač koji se srušio u blizini Ormuskog moreuza, Tramp je rekao da su članovi posade bezbedni i da su dobro.

Tramp je rekao da je upozorio izraelskog Netanjahua da bi, ukoliko Izrael nastavi rat sa Iranom, mogao da se nađe u situaciji da "ostane sam", bez američke podrške.

U telefonskoj izjavi za Aksios, Tramp je naveo da je Netanjahu upozoren da bi nastavak vojne eskalacije sa Iranom mogao da dovede do promene američkog pristupa i izostanka podrške Vašingtona u slučaju novog ciklusa sukoba.

- Rekao sam: 'Bibi, moraš da budeš oprezan, ili ćeš uskoro biti sam - naveo je Tramp i dodao da ne veruje da će Izrael nastaviti rat.

On je napomenuo da je njegova administracija u ponedeljak ujutru primila poruku od iranske strane u kojoj je izražena spremnost da se prekine granatiranje ako Izrael učini isto.

- Pozvali su nas i rekli da neće izvoditi više napada i tražili su od nas da kažemo Izraelu da više ne napada - rekao je američki lider.

Tramp je u ponedeljak uveče rekao da ne veruje da će Izrael ponovo ući u rat sa Iranom, nakon što je, kako navodi, upozorio Netanjahua da bi u slučaju nove eskalacije mogao "da se bori sam", bez podrške Sjedinjenih Američkih Država.

On je u razgovoru sa novinarima rekao da očekuje stabilizaciju situacije i nastavak smirivanja tenzija, ocenjujući da se trenutni dogovori o obustavi napada "drže i funkcionišu".

Na pitanje da li bi SAD podržale Izrael ukoliko bi Netanjahu ponovo pokrenuo sukob sa Iranom, Tramp je naveo da ne očekuje da će do toga doći.

- Ne mislim da će se to dogoditi. Sve funkcioniše veoma dobro. Iran radi ono što mora - rekao je on za Skaj njuz.

On je napomenuo i da ima uticaj na izraelskog premijera.

- Ako mu kažem da nešto uradi, on to uradi - dodao je Tramp.

Eskalacija između Izraela i Irana počela je u nedelju nakon izraelskog bombardovanja Bejruta, glavnog grada Libana, što je izazvalo novi ciklus međusobnih napada. Iran je potom ispalio više raketa ka severnom delu Izraela, navodeći da je reč o odgovoru na izraelske napade u Libanu.

Tramp je u nedelju razgovarao sa Netanjahuom i pozvao ga da ne uzvraća napade, ali je Izrael uprkos tome izveo udare na Iran u ranim jutarnjim satima u ponedeljak.

Izraelske snage su gađale iranske sisteme protivvazdušne odbrane i jedan petrohemijski kompleks, dok je Iran odgovorio napadom na slično postrojenje u Haifi i ciljanjem dve izraelske vazduhoplovne baze.

Veći deo ispaljenih raketa presretnut je, uključujući i iznad okupirane Zapadne obale.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja