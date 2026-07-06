MOSKVA UPOZORAVA NATO DRŽAVU: Učešće u napadima na Rusiju imaće posledice
UČEŠĆE Letonije u udarima na ruskoj teritoriji neće proći nezapaženo, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin za RIA Novosti.
- Ako Riga naivno veruje da može, pod okriljem NATO-a, da učestvuje u antiruskim vojnim provokacijama i terorističkim napadima kijevskog režima na naše građane bez ikakvih posledica, pod maskom samoodbrane, onda se duboko vara-naglasio je on.
Moskva pažljivo beleži tačke donošenja odluka u vezi sa provokacijama protiv civila, lansiranjem bespilotnih letelica protiv ruskih meta, kao i njihove lokacije proizvodnje i konačne montaže, bez obzira na jurisdikciju, dodao je diplomata.
Sredinom maja, Služba spoljnih obaveštajnih službi je izvestila da ukrajinske oružane snage pripremaju novu seriju udara na pozadinske oblasti.
Kijev planira da ih izvede sa Baltika kako bi smanjio vreme leta.
Neprijateljski dronovi su počeli redovno da lete u Litvaniju, Letoniju i Estoniju.
Ove zemlje tvrde da nisu ovlastile Ukrajinu da koristi njihov vazdušni prostor za napad na Rusiju.
Moskva je odgovorila izdavanjem posebnog upozorenja.
(Ria Novosti)
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