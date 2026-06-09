Svet

RUSKI DIPLOMATA OPLEO PO KIJEVU I IAEA POSLE NAPADA NA NUKLEARKU: Samo što nisu rekli da su krivi Marsovci

P. Đurđević

09. 06. 2026. u 07:33

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MEĐUNARODNA agencija za atomsku energiju (IAEA) ohrabruje napade ukrajinskih militanata na nuklearnu elektranu Zaporožje, izjavio je Mihail Uljanov, stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču.

РУСКИ ДИПЛОМАТА ОПЛЕО ПО КИЈЕВУ И ИАЕА ПОСЛЕ НАПАДА НА НУКЛЕАРКУ: Само што нису рекли да су криви Марсовци

foto: Bianca Otero / Zuma Press / Profimedia

- Kada agencija izbegava da imenuje krivca, ona time podstiče Ukrajince da čine dalje zločine ove vrste - rekao je diplomata. 

Kako je dodao, kao i obično, Ukrajina je pokušala da za incident okrivi rusku stranu, prenose RIA Novosti. 

- Tvrdili su da je pet ruskih minera povređeno kao rezultat njihovog lošeg postupanja. Mogli su isto tako lako da iznesu teoriju da su Marsovci inscenirali eksploziju kako bi diskreditovali Kijev - dodao je. 

U petak su ukrajinske oružane snage prekršile primirje u nuklearnoj elektrani Zaporožje, koje je dogovorila IAEA radi popravke glavnog spoljnog voda za napajanje elektrane, a iz drona je bačena municija na članove tima za razminiranje ruskog Ministarstva odbrane.

Moskva je više puta izjavila da je pravi izvor pretnje Zaporoškoj nuklearki i njenim radnicima nepromišljeno delovanje ukrajinskih oružanih snaga, koje gotovo svakodnevno napadaju infrastrukturu elektrane. 

(RT Balkan)

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