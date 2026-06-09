RUSKI DIPLOMATA OPLEO PO KIJEVU I IAEA POSLE NAPADA NA NUKLEARKU: Samo što nisu rekli da su krivi Marsovci
MEĐUNARODNA agencija za atomsku energiju (IAEA) ohrabruje napade ukrajinskih militanata na nuklearnu elektranu Zaporožje, izjavio je Mihail Uljanov, stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču.
- Kada agencija izbegava da imenuje krivca, ona time podstiče Ukrajince da čine dalje zločine ove vrste - rekao je diplomata.
Kako je dodao, kao i obično, Ukrajina je pokušala da za incident okrivi rusku stranu, prenose RIA Novosti.
- Tvrdili su da je pet ruskih minera povređeno kao rezultat njihovog lošeg postupanja. Mogli su isto tako lako da iznesu teoriju da su Marsovci inscenirali eksploziju kako bi diskreditovali Kijev - dodao je.
U petak su ukrajinske oružane snage prekršile primirje u nuklearnoj elektrani Zaporožje, koje je dogovorila IAEA radi popravke glavnog spoljnog voda za napajanje elektrane, a iz drona je bačena municija na članove tima za razminiranje ruskog Ministarstva odbrane.
Moskva je više puta izjavila da je pravi izvor pretnje Zaporoškoj nuklearki i njenim radnicima nepromišljeno delovanje ukrajinskih oružanih snaga, koje gotovo svakodnevno napadaju infrastrukturu elektrane.
(RT Balkan)
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