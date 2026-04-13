BUDIMPEŠTA NEĆE ODUSTATI OD RUSKIH ENERGENATA Mađar: Ne možemo da promenimo geografiju

MAĐARSKA će učiniti sve što je moguće da diverzifikuje snabdevanje energentimanakon dolaska na vlast partije Tisa, ali to ne znači odustajanje od isporuka iz Rusije, izjavio je lider ove mađarske strane stranke Peter Mađar.

-Ne možemo da promenimo geografiju. Rusija će ostati ovde, Mađarska će ostati ovde. Učinićemo sve što možemo za diverzifikaciju. To ne znači da ćemo odustati (od isporuka iz Rusije), istakao je Mađar na međunarodnoj konferenciji za novinare.

Prema njegovim rečima, prekid isporuka ruske nafte preko naftovoda „Družba“ ugrožava snabdevanje Mađarske energentima.

-Uvek ćemo se truditi da kupujemo naftu po najnižoj mogućoj ceni i sa maksimalnom pouzdanošću, ali pogledajte naftovod ‘Družba’. Sudeći po onome što se dogodilo, to ugrožava snabdevanje Mađarske energentima, rekao je lider stranke Tisa.

Mađar, istovremeno, nije objasnio koje mere namerava da preduzme kako bi osigurao da Ukrajina obnovi tranzit ruske nafte preko cevovoda „Družba“, koji je blokiran od 27. januara. Takođe nije nikoga direktno okrivio za trenutnu situaciju.

On je dodao da se nada da će nakon završetka sukoba u Ukrajini biti ukinute sankcije Evropske Rusiji.

-Mogu reći da čim se ovaj rat završi, a mi se veoma nadamo da će pregovori dovesti do rezultata... u tom trenutku, Evropa ukinuti sankcije, jer smo ovde, pored Rusije, i Evropa nije zainteresovana da nabavlja sirovine po naduvanim cenama, zato što time samo štetimo konkurentnosti Evrope, objasnio je Mađar.

Mađar je takođe naveo da ne podržava ubrzani pristup Ukrajine Evropskoj uniji.

-Mogu da kažem ono što smo govorili od samog početka: ne podržavamo ubrzano stupanje Ukrajine EU. Radi se o zemlji u ratu, a zemlja koja je u ratu apsolutno ne može da se pridruži Evropskoj uniji, ocenio je Mađar.

Bez mešanja u poslove drugih zemalja

Mađarski političar napomenuo je da se nova mađarska vlada neće mešati u poslove drugih zemalja i očekuje da one čine isto.

-Molim sve strane zemlje da se prema Mađarskoj odnose sa istim poštovanjem kao što se ona odnosi prema njima. Moramo poštovati druge suverene države. I za razliku od ranijih vremena, ja se neću mešati u unutrašnje poslove nijedne druge zemlje, čak ni balkanskih, naglasio je Mađar.

