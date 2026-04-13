OPASNI PO ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI: Ukrajina otkrila dokaze o žetvi pšenice i kukuruza u Černobilju

VIŠE od 190 hektara zemljišta u Černobiljskoj zoni isključenja u Ukrajini nezakonito je registrovano na privatnu kompaniju i korišćeno je za uzgoj useva bez posebne dozvole od 2020. godine.

Sud je pokrenuo postupak za vraćanje zemljišta u državno vlasništvo, saopštilo je Državno tužilaštvo Ukrajine.

Prema navodima tužilaštva, parcele se nalaze u Višgorodskom okrugu Kijevske oblasti i korišćene su za uzgoj pšenice i kukuruza.

Ranije su parcele bile u vlasništvu državne agencije nadležne za upravljanje zonom isključenja. Međutim, državni registratori su nezakonito promenili njihov status i prebacili ih u opštinsko vlasništvo, nakon čega su prava korišćenja zemljišta nezakonito preneta na privatnu kompaniju.

Detalji o tome kako je žetva korišćena nisu poznati, ali je lokalno tužilaštvo izjavilo da ona predstavlja rizik po ljudski život i zdravlje.

