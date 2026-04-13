OPASNI PO ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI: Ukrajina otkrila dokaze o žetvi pšenice i kukuruza u Černobilju
VIŠE od 190 hektara zemljišta u Černobiljskoj zoni isključenja u Ukrajini nezakonito je registrovano na privatnu kompaniju i korišćeno je za uzgoj useva bez posebne dozvole od 2020. godine.
Sud je pokrenuo postupak za vraćanje zemljišta u državno vlasništvo, saopštilo je Državno tužilaštvo Ukrajine.
Prema navodima tužilaštva, parcele se nalaze u Višgorodskom okrugu Kijevske oblasti i korišćene su za uzgoj pšenice i kukuruza.
Ranije su parcele bile u vlasništvu državne agencije nadležne za upravljanje zonom isključenja. Međutim, državni registratori su nezakonito promenili njihov status i prebacili ih u opštinsko vlasništvo, nakon čega su prava korišćenja zemljišta nezakonito preneta na privatnu kompaniju.
Detalji o tome kako je žetva korišćena nisu poznati, ali je lokalno tužilaštvo izjavilo da ona predstavlja rizik po ljudski život i zdravlje.
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
