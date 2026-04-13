OPASNI PO ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI: Ukrajina otkrila dokaze o žetvi pšenice i kukuruza u Černobilju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 04. 2026. u 17:11

VIŠE od 190 hektara zemljišta u Černobiljskoj zoni isključenja u Ukrajini nezakonito je registrovano na privatnu kompaniju i korišćeno je za uzgoj useva bez posebne dozvole od 2020. godine.

ОПАСНИ ПО ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ: Украјина открила доказе о жетви пшенице и кукуруза у Чернобиљу

Foto Photo by Vladyslav Cherkasenko on Unsplash

 Sud je pokrenuo postupak za vraćanje zemljišta u državno vlasništvo, saopštilo je Državno tužilaštvo Ukrajine.

Prema navodima tužilaštva, parcele se nalaze u Višgorodskom okrugu Kijevske oblasti i korišćene su za uzgoj pšenice i kukuruza.

Ranije su parcele bile u vlasništvu državne agencije nadležne za upravljanje zonom isključenja. Međutim, državni registratori su nezakonito promenili njihov status i prebacili ih u opštinsko vlasništvo, nakon čega su prava korišćenja zemljišta nezakonito preneta na privatnu kompaniju.

Detalji o tome kako je žetva korišćena nisu poznati, ali je lokalno tužilaštvo izjavilo da ona predstavlja rizik po ljudski život i zdravlje.

sputnikportal.rs

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

