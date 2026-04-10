"TOPLOTNA MAŠINA” SA PACIFIKA MENJA KLIMU: Sprema se jedan od najjačih El Ninja u istoriji, evo šta to znači za Srbiju

SVET je pred velikim klimatskim preokretom, jer se u Pacifiku formira snažan Super El Ninjo koji bi već od leta 2026. mogao doneti ekstremne vremenske promene – od velikih vrućina u Evropi do poremećaja širom planete.

Nakon godina La Ninje, tropski Pacifik sada brzo prelazi u ono što bi moglo postati rekordni Super El Ninjo – fenomen koji, poput džinovske planetarne toplotne mašine, oslobađa ogromne količine energije iz okeana u atmosferu i menja vremenske obrasce širom sveta.

Najnovije analize okeana otkrivaju brze promene ispod površine u zapadnom Pacifiku, slične onima koje su prethodile prethodnim događajima Super El Ninja 1982/83, 1997/98. i 2015/16, upozorava Severe Weather Evrope.

Očekuje se da će El Ninjo početi da utiče na atmosferu do leta 2026. Istorijski podaci za leta tokom Super El Ninja pokazuju tendenciju formiranja područja niskog pritiska iznad istočnih delova SAD i Kanade i duž zapadne obale Evrope.

Šta je Super El Ninjo i zašto se razlikuje od normalnog?

ENSO je skraćenica od „El Ninjo-Južna oscilacija“ – područje ekvatorijalnog Tihog okeana koje se smenjuje između tople i hladne faze otprilike svake jedne do tri godine. Hladna faza se naziva La Ninja, a topla faza se naziva El Ninjo.

Super El Ninjo se javlja kada anomalije temperature površine mora dostignu ili pređu +2,0°C. Za razliku od običnog El Ninja, koji pomera mlaznu struju, super El Ninjo može izazvati veliki poremećaj u celokupnoj atmosferskoj cirkulaciji.

Kako se to dešava i zašto se razvija sada?

Tokom La Ninje, pasati gomilaju toplu vodu u zapadnom Pacifiku, stvarajući dubok sloj tople vode. Kada La Ninja oslabi, zapadni vetrovi guraju tu toplotu ka istoku – a ako je sadržaj toplote u zapadnom Pacifiku visok, oslobađanje energije je snažnije.

Poslednjih nedelja zabeleženi su jaki zapadni vetrovi, što je pokrenulo brzu tranziciju. Formirao se veliki podzemni bazen tople vode poznat kao okeanski Kelvinov talas, koji se kreće ka istoku i razbija na površini.

Poređenje sa prvom nedeljom aprila u prethodnim godinama Super El Ninja pokazuje da je zapadni Pacifik trenutno znatno topliji ispod površine nego što je bio tokom istih faza prethodnih događaja.

Šta kažu prognoze?

Najnovije vremenske prognoze severnoameričkog NMME sistema i evropskog ECMWF modela se slažu: temperaturne anomalije će preći prag od +2,0°C, što bi ušlo u kategoriju Super El Ninja.

Vrhunac se obično javlja između jeseni i rane zime. Prognoze za jun 2026. već pokazuju snažan početak atmosferske cirkulacije karakteristične za El Ninjo, a do rane jeseni ovaj proces će biti značajno intenziviran.

Šta ovo znači za Evropu i Srbiju?

Iznadprosečne visoke temperature predviđaju se za evropsko leto širom kontinenta. Evropa nije direktno pogođena El Ninjom, ali oseća efekte globalnih promena u atmosferskoj cirkulaciji. Podaci iz prethodnih godina Super El Ninja pokazuju smanjene snežne padavine na većem delu kontinenta zimi, verovatno zbog češćih južnih vazdušnih struja.

Na severnoj hemisferi, super El Ninjo donosi jačanje područja niskog pritiska iznad severnog Pacifika, što gura polarnu mlaznu struju ka severu i menja snežne obrasce u Sjedinjenim Državama. Na južnoj hemisferi, kao što je Australija, donosi znatno sušnije uslove i povećava rizik od suše.

Manje uragana na Atlantiku

Jedna pozitivna posledica: El Ninjo smanjuje broj uragana i tropskih oluja na Atlantiku jer donosi viši pritisak, jače vetrove na gornjim nivoima i stabilniju atmosferu. Dugoročne prognoze za sezonu uragana 2026. godine predviđaju znatno ispodprosečnu aktivnost, piše Slobodna Dalmacija.

