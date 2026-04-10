NAPETO NA RELACIJI VAŠINGTON–TEL AVIV: Tramp pritisnuo Netanjahua - Izrael se hitno okreće direktnim pregovorima sa Libanom
AMERIČKI predsednik Donald Tramp imao je "napet" telefonski razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u četvrtak, neposredno pre nego što je Izrael objavio da će tražiti direktne pregovore o prekidu vatre sa Libanom, izjavili su danas američki i izraelski izvor, koji su upoznati sa razgovorom.
Izraelski izvor je za CNN rekao da je Netanjahu shvatio da bi, ako ne pozove na direktne pregovore sa Libanom, Tramp jednostavno mogao da proglasi prekid vatre.
To je bio najmanje treći razgovor Trampa i Netanjahua ove nedelje, u kome je Liban bio ključna tema. U utorak su dvojica lidera razgovarala pre nego što je Tramp objavio dvonedeljni prekid vatre sa Iranom, a prema izraelskom izvoru, Netanjahu je lobirao kod Trampa da Liban bude odvojen od pregovora o prekidu vatre u Iranu.
Posle toga razgovarali su dan kasnije, kada je Tramp zatražio od Netanjahua da smanji napade na Hezbolah u Libanu.
Netanjahuova kancelarija je za CNN saopštila da opis njegovog razgovora sa Trampom kao "napetog" predstavlja "lažnu vest" i da je to bio "prijateljski" razgovor.
- Dvojica lidera rade u punoj koordinaciji i uz međusobno poštovanje - saopštila je Netanjahuova kancelarija.
(Tanjug)
