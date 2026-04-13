SANJA VUČIĆ U VELIKOM USKRŠNJEM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Pevaću što više mogu (FOTO)

KADA muzička scena neprestano traži nove zvuke, a publika sve više ceni autentičnost, mlada muzička zvezda ostaje dosledna sebi - Sanja Vučić ne pristaje na kompromise kada je reč o emociji i izrazu.

Iako je više poznajemo kao snažan vokal i harizmatičnu scensku pojavu, otkriva nam i svoju drugu stranu - tihu, posvećenu stvaranju i traganju za inspiracijom. Njene pesme ne nastaju po šablonu, već kao rezultat emocija, iskustava i trenutaka koji se, kako kaže u razgovoru za "Novosti", "jednostavno dese".

Njen novi hit "Ela, ela" već na prvo slušanje osvaja slušaoce, a iza nje, iskrena je - stoji priča koja prevazilazi okvire jedne numere - to je istinska priča o poletnosti:

- Svaka numera koju snimim je priča za sebe. "Ela ela" ima poletnost koja je jako uticala na mene i osećam da se baš ta poletnost proširila na slušaoce. E, to me mnogo raduje.

Ova pesma, često naglašava Sanja, je pečat prijateljstva sa koleginicom Teom Tairović. Naša sagovornica ukazuje da je u muzici izuzetno važno poverenje između saradnika, a da je još je bolje ako su saradnici takođe izvođači.

- Nalazimo se u istoj koži, znamo koji su izazovi... još kada se tome dodaju prijateljstvo i poverenje, dobija se idealna kombinacija. Tea nije pisala namenski pesmu "Ela, ela" za mene, ona je nastala mnogo godina ranije. Eto, čini se da je čekala samo mene - iskrena je Sanja.

Mladoj umetnici, stiče se utisak, prija i uloga kantautora. Ne krije da je zahtevno pogoditi pravu pesmu za sebe, ali naglašava da uživa u tom procesu. Iskrena je i kada nam govori da joj ne smeta i ako greši, s obzirom na to da je sama sebi najveći kritičar. Priznaje Sanja i da se pesme neretko "samo dese" i da su joj baš te omiljene. Na pitanje gde najčešće pronalazi inspiraciju - u ličnim iskustvima ili u pričama ljudi oko nje odgovara:

- Od svega pomalo. Ima tu i mojih iskustava, ali najčešće iz okruženja. Nekada može reklama na televiziji da me inspiriše, ali i pokoja reč ili, recimo miris koji mi ostane upečatljiv.

Sanja piše i za druge kolege. Kaže da je to velika odgovornost, budući da se prepušta njihovim željama da je vode. Najvažnije je da se krajnji rezultat svima dopada, jer tada, dodaje, svi pobeđuju. Repertoar Sanje Vučić obuhvata različite žanrove, a prednost joj je muzička svestranost.

- Za mrvicu to i jeste prednost... Tamo, gde mi možda predstavlja manji problem je činjenica da ne postoji baš neki moj pravi žanr ili nešto meni svojstveno. Ali, možda je baš to čar - jasna je Sanja.

Na pitanje da li je svesna odgovornosti kada kao član žirija muzičkog takmičnja "Zvezde Granda" ocenjuje mlade ljude željne uspeha, odgovara potvrdno:

- Jeste odgovornost, ali i veliko zadovoljstvo. Tu sam da ih usmeravam, ali je ipak najveća njihova odgovornost i to kako će svojom karijerom da rukovode. Na raspolaganju sam im za bilo kakve nedoumice, pa i da im približi ovaj posao iz druge perspektive, jer nikad se ne zna tačno šta to mladi pevači treba da poseduju da bi jednog dana bili uspešni. Razni faktori postoje, ali možda je to, ipak mala doza sreće. Uz to, se podrazumevaju - talenat, rad i trud.

Kada se ugase reflektori na sceni Sanja voli svoj mir i, kako kaže, svoju jednostavnost. Male stvari je raduju. Privatno je povučenija od onog što bi ljudi očekivali. A, koji su njeni najveći snovi i ambicije - nema dilemu:

- Stvaraću muziku i pevaću što više mogu... Ma, samo da je muzike u mom životu i ja sam zadovoljna. Volela bih da osnujem porodicu u narednom periodu.

USPOMENE

ZA Sanju Uskrs, kako kaže, predstavlja zajedništvo i kvalitetno vreme provedeno sa porodicom, ali i evociranje lepih uspomena:

- To je vreme kada treba da se osvrnemo na sve lepo što je iza nas i budemo zahvalni.

