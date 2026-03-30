AMAN PROZREO IGRU TEL AVIVA: Jordanski kralj Abdulah odbio zahteve Netanjahua za sastanak

Predrag Stojković
Predrag Stojković

30. 03. 2026. u 22:22

KANCELARIJA izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nekoliko puta je pokušala da organizuje sastanak sa kraljem Jordana Abdulahom 2., ali su ti zahtevi odbijeni, javio je izraelski javni emiter Kan, pozivajući se na neimenovane jordanske zvaničnike.

Jedan od pokušaja dogovora bio je pre izbijanja aktuelnog rata sa Iranom.

Jordanski zvaničnici su naveli da kralj neće razmatrati sastanak dok je džamija Al Aksa u Starom gradu Jerusalima zatvorena zbog pretnje iranskih raketa.

Jordan smatra da je čuvar ovog svetog mesta, dok Izrael priznaje samo "posebnu ulogu" Jordana na tom području.

Kan prenosi da su Jordanci od Izraela tražili da se pozabavi nasiljem kolonista, ublaži restrikcije za muslimanske vernike na Hramovnoj gori, potpiše novi sporazum o vodi, omogući isporuku veće pomoći u Gazi i odgovori na pitanje budućnosti Palestinaca.

Kako navode izvori, odgovori Izraela nisu zadovoljili jordansku stranu.

Izrael je pokušavao da signalizira Beloj kući da Jerusalim održava srdačne odnose sa Amanom, još jednim saveznikom SAD.

Tanjug

