UČENIK (13) UBO PROFESORKU NOŽEM U VRAT I GRUDI: Hitno prevezena u bolnicu
KJARA Moki, profesorka u srednjoj školi u Treskore Balneariju, na severu Italije, preživela je napad nožem 13-ogodišnjeg učenika zahvaljujući hrabrosti drugog učenika istih godina, saopštila je ona iz bolnice.
Prema njenim rečima, učenik je, dok je ona pokušavala da se odbrani i pala na zemlju, nasrnuo na naoružanog napadača, udarao ga nogama i naterao u bekstvo, prenosi Ansa.
- Bez sumnje - to je heroj - izjavio je advokat profesorke, Anđelo Lino Murtas.
Profesorka je objasnila da je napad izvršio zbunjeni 13-ogodišnjak, pod uticajem društvenih mreža, koji ju je izbo nožem u vrat i grudni koš.
- Samo hrabrost drugog učenika sprečila je najgore - dodala je Moki.
Profesorka je, takođe, opisala trenutke transporta u helikopteru Hitne pomoći. Ona je kazala da je dirnulo to što je videla kako joj učenici mašu kroz prozore škole i izražavaju zabrinutost i izrazila zahvalnost za donacije krvi koje su joj omogućile oporavak.
Zvanični podaci o stanju povređene profesorke i motivima napadača još nisu objavljeni.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
SRBIJA, REGION, SVET: SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U SRBIJI
Komentari (0)